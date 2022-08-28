Волонтер из Бурятии продолжает помогать жителям Донбасса

«В меню сегодняшнего обеда был капустнЯк - местное блюдо из капусты, моркови, томатов и пшена. Повара приготовили его по новому рецепту и ждали отклика от лисичанцев. Местные добровольцы привезли нас в район, где сосредоточены многоэтажки. Приехали, погудели клаксонами машин. Люди стали стекаться к месту, где мы развернули пункт раздачи» - рассказывает волонтер из Бурятии Валентин.

«Нам, в свою очередь, очень хотелось им помочь и словом, и делом. Как только волонтеры говорили, что привезли капустняк, люди понимающе кивали и расплывались в улыбке. Как будто они знали, что волонтеры специально для них освоили новый рецепт украинской кухни. Горожане бежали, торопились к месту раздачи целыми семьями, подъездами» - рассказывают волонтеры.

Они помогают как внутренним переселенцам на пунктах временного размещения, так и местным жителям прифронтовых городов. Недавно к волонтерам присоединился и уроженец Бичуры.Волонтеры «Пищи Жизни» в Лисичанске были единожды, больше месяца назад. Тогда добровольцам особенно запомнилось возвращение из Лисичанска, когда начался обстрел города и по рации им сообщили: «Снимаемся с объекта быстро!».На этот раз команда волонтеров из Бурятии, Челябинска, Перми, Волжского, Нижнего Новгорода, Сочи и Москвы добиралась до Лисичанска тайными тропами. Дорога сложная, с колдобинами, ямами и ухабами. Но желание помочь людям было сильнее, чем временные неудобства.Местные рассказали ребятам, что «гуманитарка» до них не доходит. Машины с гуманитарным грузом не добираются до города то ли из-за дорог, то ли еще по каким-то причинам. Местные жители смотрели на привезенный горячий обед как на подарок небес. Люди были искренне удивлены и обрадованы.Также добровольцы выдавали людям хлеб, огурцы и свечи. Свечи - это возможность продлить день в темных квартирах без электричества, поэтому желающих их получить было немало.«Я жительница Лисичанска. Во время войны пробыла все время дома под бомбежкой. Очень сильно страдали, особенно трое суток последних. Хочу спасибо сказать всем тем, кто нами сегодня занимается. У нас нет ни газа, ни света, ни хлеба. Воду возим с родника. Спасибо всем, кто нам помогает», - поблагодарила волонтеров местная жительница.Капустняк понравился людям. Были те, кто возвращался снова, отстаивал быстро движущуюся очередь и брал еще порцию наваристого супа с хлебом. В общей сложности лисичанцам раздали тысячу порций.Служба информации «Номер один».