Общество 26.08.2022 в 11:36

В Бурятии возбуждено уголовное дело после гибели грузчика под бревнами

Байкальская транспортная прокуратура завершила проверку по факту смерти работника  железнодорожного терминала
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В Бурятии возбуждено уголовное дело после гибели грузчика под бревнами
Байкальской транспортной прокуратурой проведена проверка по факту смертельного несчастного случая, произошедшего в  Северобайкальске на территории Северобайкальского производственного участка Восточно-Сибирской дирекции по управлению терминально-складским комплексом.

На территории предприятия при разгрузке лесоматериалов из железнодорожных вагонов в результате разрыва строп работника насмерть придавило бревнами, сообщили в надзорном органе.
По результатам прокурорской проверки в деятельности Северобайкальского производственного участка выявлены нарушения требований охраны труда. Это привлечение к работе сторонних лиц, не имеющих специальной подготовки и не прошедших в установленном порядке инструктаж. А также в использовании в работе сторонних грузозахватных приспособлений (текстильных строп), что повлекло  наступление тяжких последствий в виде смертельного несчастного случая.

Прокурором руководству Восточно-Сибирской дирекции по управлению терминально-складским комплексом внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены, Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

Кроме того, в отношении крановщика следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи  216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Фото: Бурятская таможня
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инцидент транспорт жертва

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