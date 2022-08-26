В Бурятии возбуждено уголовное дело после гибели грузчика под бревнами

Байкальской транспортной прокуратурой проведена проверка по факту смертельного несчастного случая, произошедшего в Северобайкальске на территории Северобайкальского производственного участка Восточно-Сибирской дирекции по управлению терминально-складским комплексом.На территории предприятия при разгрузке лесоматериалов из железнодорожных вагонов в результате разрыва строп работника насмерть придавило бревнами, сообщили в надзорном органе.По результатам прокурорской проверки в деятельности Северобайкальского производственного участка выявлены нарушения требований охраны труда. Это привлечение к работе сторонних лиц, не имеющих специальной подготовки и не прошедших в установленном порядке инструктаж. А также в использовании в работе сторонних грузозахватных приспособлений (текстильных строп), что повлекло наступление тяжких последствий в виде смертельного несчастного случая.Прокурором руководству Восточно-Сибирской дирекции по управлению терминально-складским комплексом внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, нарушения устранены, Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора.Кроме того, в отношении крановщика следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.Фото: Бурятская таможня