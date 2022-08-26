Общество 26.08.2022 в 11:46
В Улан-Удэ владельцев домов по Спиртзаводскому тракту призывают быстрее узаконить свои постройки
В противном случае свои права им придется доказывать в суде
Текст: Нина Павлова
Землепользователей Спитзаводского тракта призывают оформить права на участки. Речь идет о земельных участках, права на которые возникли до 31 января 1998 года и не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.
Для регистрации ранее возникшего права необходимо обратиться в Комитет и представить сведения и документы, подтверждающие права на ранее учтенные земельные участки.
«Оформление прав позволяет защитить собственность землепользователя. В противном случае недвижимость может стать предметом мошеннических действий или может быть признана бесхозяйным имуществом и передана в собственность другому лицу. Тогда доказывать свои права придется в суде. Чтобы не допустить этого, землепользователям необходимо своевременно позаботится о своей недвижимости»- сообщают в Комитете по управлению имуществом и землепользованию Администрации Улан-Удэ.
Для регистрации ранее возникшего права необходимо обратиться в Комитет и представить сведения и документы, подтверждающие права на ранее учтенные земельные участки.
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