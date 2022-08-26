В Улан-Удэ владельцев домов по Спиртзаводскому тракту призывают быстрее узаконить свои постройки

«Оформление прав позволяет защитить собственность землепользователя. В противном случае недвижимость может стать предметом мошеннических действий или может быть признана бесхозяйным имуществом и передана в собственность другому лицу. Тогда доказывать свои права придется в суде. Чтобы не допустить этого, землепользователям необходимо своевременно позаботится о своей недвижимости»

- сообщают в Комитете по управлению имуществом и землепользованию Администрации Улан-Удэ.