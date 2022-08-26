Общество 26.08.2022 в 11:52
Япония построит Центр сердечно-сосудистой хирургии в Монголии
Президент японской медицинской корпорации Tokushukai Medical Group Шиничи Хигаси выразил желание создать такой центр
Текст: Номер один
Президент японской медицинской корпорации Tokushukai Medical Group Шиничи Хигаси выразил желание создать Центр сердечно-сосудистой хирургии в Монголии. По его словам, также будет уделено внимание обучению врачей и взаимному обмену опытом, сообщает МОНЦАМЭ.
Группа, известная в Японии своей эндоскопической и сердечно-сосудистой хирургией, ранее передала Монголии медицинское оборудование и другие принадлежности, в том числе аппарат для гемодиализа.
Премьер-министр Монголии Л.Оюун-Эрдэнэ принял делегацию японской медицинской корпорации Tokushukai Medical Group, крупнейшей в Японии группы частных больниц, которая насчитывает 71 больницу и более 400 клинических медицинских учреждений.
Напомним, что по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Японией в Улан-Батор прибыло более 80 человек, в том числе члены Палаты представителей парламента Японии, бизнесмены и члены общества дружбы.
Фото: montsame.mn
Группа, известная в Японии своей эндоскопической и сердечно-сосудистой хирургией, ранее передала Монголии медицинское оборудование и другие принадлежности, в том числе аппарат для гемодиализа.
Премьер-министр Монголии Л.Оюун-Эрдэнэ принял делегацию японской медицинской корпорации Tokushukai Medical Group, крупнейшей в Японии группы частных больниц, которая насчитывает 71 больницу и более 400 клинических медицинских учреждений.
Напомним, что по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Японией в Улан-Батор прибыло более 80 человек, в том числе члены Палаты представителей парламента Японии, бизнесмены и члены общества дружбы.
Фото: montsame.mn