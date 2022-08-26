Общество 26.08.2022 в 11:57

Клиентам Tele2 помогут вернуть средства за отмену рейса или некачественный товар

Российский оператор мобильной связи, запустил новую услугу «Защита от мошенников»
A- A+
Клиентам Tele2 помогут вернуть средства за отмену рейса или некачественный товар
pixabay.com
Tele2, российский оператор мобильной связи, запустил новую услугу «Защита от мошенников». Юристы сервиса помогут вернуть деньги в случае отмены рейса, блокировки доступа к личному кабинету криптоплатформы, невозврата средств торговой точкой. Это возможно благодаря чарджбэку – процедуре опротестования банковской транзакции, предусмотренной международными платежными системами МИР, VISA и MasterCard. 

Tele2 предлагает новый сервис помощи жертвам мошенников и недобросовестных продавцов. Он поможет клиентам опротестовать платеж и вернуть средства при наличии претензии к товару или услуге. 

Чарджбэк можно инициировать в случае задержки рейса, переноса концерта или отмены онлайн-бронирования. Услуга также распространяется на защиту финансовых вложений, например, при обнулении счета брокера или блокировке доступа к личному кабинету букмекерского сервиса и криптоплатформы. Юристы окажут правовую поддержку, если клиенты совершили покупки на фишинговых сайтах или в фейковых интернет-магазинах. На возврат средств можно рассчитывать, если транзакция проведена без согласия пользователя, приобретенный товар не соответствует описанию или услуга не оказана должным образом.

В этих случаях юристы сервиса заполнят за клиента заявление в банк на опротестование транзакции на русском и английском языках, помогут собрать необходимые документы и отправят их в банк. По каждому эпизоду в личном кабинете клиента запрашиваются определенные данные. Например, это могут быть фото некачественного товара или скриншоты переписки с продавцом в случае его недоставки. Личные документы пользователя, в том числе копия паспорта, не потребуются. Платежные системы устанавливают разные сроки опротестования транзакций до 540 дней, однако шансы возврата повышаются при более раннем обращении.

Сервис предоставляется по подписке. После бесплатного трехдневного промопериода цена составит 8 рублей в день. Никаких дополнительных платежей не потребуется. Для подключения необходимо ввести номер телефона на странице услуги или набрать команду *951*1# – после активации придет SMS с инструкцией по использованию сервиса.

Гарантировать возврат средств на 100% невозможно, так как решение принимается финансовыми институтами (платежные системы, банки). Однако юристы «Защиты от мошенников» проконсультируют, что делать в случае отказа банка или платежной системы, и при необходимости подготовят заявление в правоохранительные органы.
Теги
Tele2

Все новости

Сотрудники ГИБДД Улан-Удэ отказались от мзды в 100 тыс рублей
26.08.2022 в 12:05
Клиентам Tele2 помогут вернуть средства за отмену рейса или некачественный товар
26.08.2022 в 11:57
Япония построит Центр сердечно-сосудистой хирургии в Монголии
26.08.2022 в 11:52
Мистика на берегу моря: премьеру детективного сериала «Русалки» покажут Wink и Кинопоиск
26.08.2022 в 11:50
В Улан-Удэ владельцев домов по Спиртзаводскому тракту призывают быстрее узаконить свои постройки
26.08.2022 в 11:46
В Бурятии возбуждено уголовное дело после гибели грузчика под бревнами
26.08.2022 в 11:36
В Бурятии наступил нерестовый период
26.08.2022 в 11:01
Бой посуды в ресторане: кто отвечает
26.08.2022 в 11:00
В Бурятии стартует вакцинация против гриппа
26.08.2022 в 10:33
В Бурятии перебор юристов, но нет врачей, рабочих и строителей
26.08.2022 в 10:16
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 августа

Читайте также
Сотрудники ГИБДД Улан-Удэ отказались от мзды в 100 тыс рублей
Вместо этого житель Забайкальского края осужден за покушение на дачу взятки сотрудникам автоинспекции
26.08.2022 в 12:05
Япония построит Центр сердечно-сосудистой хирургии в Монголии
Президент японской медицинской корпорации Tokushukai Medical Group Шиничи Хигаси выразил желание создать такой центр
26.08.2022 в 11:52
Мистика на берегу моря: премьеру детективного сериала «Русалки» покажут Wink и Кинопоиск
Цифровая премьера состоится 10 сентября
26.08.2022 в 11:50
В Улан-Удэ владельцев домов по Спиртзаводскому тракту призывают быстрее узаконить свои постройки
В противном случае свои права им придется доказывать в суде
26.08.2022 в 11:46
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru