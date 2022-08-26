Сотрудники ГИБДД Улан-Удэ отказались от мзды в 100 тыс рублей

Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Забайкальского края. Он признан виновным в «покушение на дачу взятки должностному лицу в значительном размере за заведомо незаконное бездействие), сообщили в прокуратуре Бурятии.В судебном заседании установлено, что в сентябре 2021 года 34-летний житель Петровск-Забайкальского района Забайкальского края приехал на своем автомобиле в Улан-Удэ, взяв по дороге попутчицу. По приезду он выпил с новой знакомой спиртное. Сев за руль автомобиля, мужчина приехал на автомойку, где совершил дорожно-транспортное происшествие и скрылся с места ДТП.Вскоре инспекторы ДПС установили автомобиль и остановили его. Молодой человек предложил сотрудникам ГИБДД взятку в размере 100 тыс рублей за несоставление административного протокола, на что полицейские ответили отказом.Октябрьский районный суд Улан-Удэ назначил виновному наказание в виде штрафа размере 100 тыс рублей.Фото: «Номер один»