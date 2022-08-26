Общество 26.08.2022 в 13:02

В Забайкалье определены сроки начала заготовки кедрового ореха

В соседнем крае разрешили «шишковать» с 10 сентября по 30 октября
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Текст: Номер один
В Забайкалье определены сроки начала заготовки кедрового ореха
В Забайкалье срок заготовки кедрового ореха на территории земель лесного фонда установлен в период с 10 сентября по 30 октября, сообщает официальный краевой портал.

«В Забайкалье заготовка кедрового ореха осуществляется на территории Красночикойского, Хилокского, Улетовского и Петровск-Забайкальского районов. В соответствии с Лесным кодексом граждане имеют право беспрепятственно пребывать в лесах и осуществлять заготовку кедрового ореха для собственных нужд. Также есть арендаторы, которые на законных основаниях занимаются заготовкой кедровых орехов и платят налоги. Граждане, осуществляющие заготовку кедровых орехов для собственных нужд, вправе строить зимовья для временного проживания, сушилки, сайбы и другие временные постройки, изготавливать колота. Места строительства зимовий согласовываются с региональным минприроды. По окончанию периода заготовки гражданам необходимо убрать все временные постройки», - уточнили в пресс-службе ведомства.

В период сбора кедрового ореха порядок в тайге  обеспечивает лесная инспекция. Каждый год организовывается систематическая проверка соблюдения гражданами, осуществляющими заготовку кедровых орехов для собственных нужд, требований, предусмотренных законом Забайкальского края, а также действующего законодательства по соблюдению правил пожарной и санитарной безопасности в лесах.

Фото: пресс-служба минприроды Забайкалья

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