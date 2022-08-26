В Бурятии 28-летний сельчанин убил 22-летнюю сожительницу из ревности

В Бурятии 25 августа вечером время в гараже, расположенном во дворе одного из домов в селе Петропавловка, обнаружено тело 22-летней девушки с признаками насильственной смерти – многочисленными колото-резаными ранениями грудной клетки и других частей тела. Возбуждено уголовное дело по статье. 105 УК РФ (убийство), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.В совершении преступления подозревается 28-летний сожитель покойной, который, по версии следствия, после расправы, учиненной на почве ревности, свел счеты со своей жизнью. Тело молодого человека было обнаружено в селе на пустыре с огнестрельным ранением головы.По данным следствия, 25 августа вечером дома между обвиняемым и сожительницей на почве ревности произошла ссора, в ходе которой молодой человек схватил нож и нанес им удары по телу потерпевшей.Девушка пыталась спастись, добежала до дома соседей, стучала в дверь, на которой остались следы крови, но никого не оказалось на месте. Злоумышленник догнал сожительницу, отволок ее в гараж, где она от полученных повреждений скончалась. После этого молодой человек отвез их общих детей к родственникам, по телефону сообщил сестре и матери о совершенном преступлении, после чего попрощался с ними. Родные кинулись его искать, но вскоре со стороны пустыря услышали выстрел, после чего вызвали сотрудников полиции.В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.Фото: buryatia.sledcom.ru