Общество 26.08.2022 в 13:31

В Бурятии 28-летний сельчанин убил 22-летнюю сожительницу из ревности

После этого он отвез их общих детей к родне, по телефону попрощался с сестрой и матерью, а потом застрелился
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В Бурятии 28-летний сельчанин убил 22-летнюю сожительницу из ревности
В Бурятии 25 августа вечером время в гараже, расположенном во дворе одного из домов в селе Петропавловка, обнаружено тело 22-летней девушки с признаками насильственной смерти – многочисленными колото-резаными ранениями грудной клетки и других частей тела. Возбуждено уголовное дело по статье. 105 УК РФ (убийство), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

В совершении преступления подозревается 28-летний сожитель покойной, который, по версии следствия, после расправы, учиненной на почве ревности, свел счеты со своей жизнью. Тело молодого человека было обнаружено в селе на пустыре с огнестрельным ранением головы.

По данным следствия, 25 августа вечером дома между обвиняемым и сожительницей на почве ревности произошла ссора, в ходе которой молодой человек схватил нож и нанес им удары по телу потерпевшей.

Девушка пыталась спастись, добежала до дома соседей, стучала в дверь, на которой остались следы крови, но никого не оказалось на месте. Злоумышленник догнал сожительницу, отволок ее в гараж, где она от полученных повреждений скончалась. После этого молодой человек отвез их общих детей к родственникам, по телефону сообщил сестре и матери о совершенном преступлении, после чего попрощался с ними. Родные кинулись его искать, но вскоре со стороны пустыря услышали выстрел, после чего вызвали сотрудников полиции.    

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

Фото: buryatia.sledcom.ru

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