Внимание, фейк! В Бурятии джип в Байкале не парковали

Два дня назад в telegram-канале «Весь Улан-Удэ» разместили гневный с пост с фото автомобиля Honda CR-V, который его владельцы якобы «припарковали» прямо в Байкале около Горячинска. Авторы информации предположили, что джип в воду загнал нахальный сёрфер. «На доске для сёрфинга покатался и уехал. А заехал в воду, чтобы было проще доску из багажника доставать», – прокомментировали авторы своё «фотообвинения».Однако все оказалось намного проще и будничнее. Машина принадлежит бурятскому отделению Всероссийского общества спасания на водах (ВОСВОД). Во время разоблачительной фотосессии она стояла на бетонированном спуске для подъема гидроциклов спасателей. С помощью джипа спускают на воду и после поднимают транспортные средства, которые ежедневно несут дежурство на озере.«В день, когда сделали фото, поднялся шторм, и заход на пирс унесло в Байкал», - сообщил «Номеру один» руководитель ВОСВОД в Бурятии Владислав Третьяков.«Мы поднимали служебный гидроцикл. Если присмотреться, за машиной видно прицеп желтого цвета – в том месте оборудован бетонный спуск для подобных операций. Мы являемся общественной организацией, следим за порядком и чистотой в акватории Байкала и за безопасностью на пляже, – подчеркнул он. – Но не всем наша работа нравится. Я даже предполагаю, кто мог сделать этот снимок и подписать такими нелепыми словами. Возможно, это какие-то недоброжелатели – скорее всего, люди, которым я сделал замечание. Они выбросили пакет с мусором у входа на пляж. Это случилось пять дней назад. Надо было изловчиться, чтобы сделать фото, где не видно водной техники и забетонированного спуска».Кстати, именно бурятское региональное отделение ВОСВОД обустроило в Горячинске новую зону отдыха. Со дна Байкала и с берега убрали весь мусор и посторонние предметы. На пляже сделали забор и специальное место для купания детей на небольшой глубине. Там появились и стенды с необходимой информацией, спасательные щиты и знаки, запрещающие судоходство. На пляже есть туалеты, беседки, кабинки для переодевания, деревянные дорожки для отдыхающих, волейбольная площадка, подиум под лежаки, шлагбаум, переносная перегородка от машин и камера видеонаблюдения, пиццерия и даже баня для обогрева.Короче говоря, либо на восводоцев «наехали» нарушители порядка, либо это были борцы за экологию, которые не разобрались в ситуации. Тогда, как говорится, своя своих не познаша.Фото: ОСВОД