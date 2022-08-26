Минздрав Бурятии прокомментировал смерть 3-х месячного ребенка

Министерство здравоохранения Республики Бурятия приносит соболезнования семье в связи с гибелью ребёнка, смерть которого обсуждается сегодня в средствах массовой информации и социальных сетях.

Ранее в пабликах и СМИ Бурятии разлетелось сообщение о том, что в Улан-Удэ умер трехмесячный ребенок. Об этом сообщил убитый горем отец. Его сын Матвей, которому едва исполнилось 3 месяца, заболел ОРВИ. Когда малыш уже шел на поправку, пришло время ставить плановые прививки.

«Обычно эти прививки не ставятся в один день, особенно если ребенок не до конца здоров, но врач детской поликлиники почему-то решила рискнуть. По словам отца, врач посоветовала дать мальчику ибупрофен, если температура поднимется, и отпустила домой», - пишут в паблике «Весь Улан-Удэ».

В этот же вечер малыш скончался от высокой температуры.

«Судмедэкспертиза не смогла установить точную причину смерти, хотят списать все на маму, которая дала ребенку ибупрофен. Родители не намерены сдаваться, говорят, что в больнице началась суета с заметанием следов, когда делом заинтересовались следователи», - добавляют там же.

Как стало известно, по соответствующему факту Минздрав Бурятии проводит полную служебную проверку в городской поликлинике. Данной медицинской организацией были представлены все медицинские документы в бюро судебно-медицинской экспертизы.

Вакцинация ребёнка проводилась с соблюдением обязательных норм и требований. У детей, привитых вакциной этой же серии, нежелательные побочные реакции не отмечались.



Причина смерти ребёнка будет известна через 10 дней после окончания полной судебно-медицинской экспертизы, включающей гистологическое и другие методы исследований.



Медицинская общественность призывает жителей Бурятии доверять только комментариям компетентных специалистов на основе результатов экспертизы. Полагаясь на мнения пользователей сети, до завершения следственных мероприятий определять вину медицинских работников не является правильным и справедливым по отношению ко всем сторонам.



Минздравом Бурятии осуществляется содействие на всех этапах следственных мероприятий, мы заинтересованы в выявлении истинных причин возможных сбоев в работе медицинских организаций в целях обеспечения охраны здоровья граждан.

Фото: Номер один