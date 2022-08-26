Общество 26.08.2022 в 15:07
В Бурятии вынесен приговор участникам зверского убийства в Шигаево
Один из них приговорен к 15 годам лишения свободы, второй – к 9 годам, оба будут отбывать сроки исправительной колонии строгого режима
Текст: Номер один
В Кабанском районе Бурятии вынесен приговор двум местным жителям, признанным виновными в умышленном причинении пенсионеру тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, а также – в краже и уничтожении имущества, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.
Собранные следователями СК доказательства коллегия присяжных заседателей и суд сочли достаточными для вынесения обвинительного вердикта и приговора двум местным жителям, 20 и 30 лет, признанным виновными, в зависимости от объема действий каждого, в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, с применением предметов, используемых в качестве оружия», «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего», «умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества с причинением значительного ущерба», в «краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище и причинением значительного ущерба гражданину».
Следствием и судом установлено, что 20 апреля 2021 года в вечернее время двое молодых людей распивали спиртные напитки в гостях у знакомого односельчанина, который рассказал им о конфликте с соседом и пожаловался на него. Молодые люди решили помочь собутыльнику и разобраться с его противником. Вместе с несовершеннолетним сыном хозяина дома они пришли к соседу, вывели 68-летнего мужчину во двор и стали избивать, при этом один из злоумышленников ножом отрезал потерпевшему ухо, а второй с силой нанес удары кулаком и поленом по голове. От полученных повреждений мужчина спустя непродолжительное время скончался.
Подросток в расправе участия не принимал, однако позже под утро он вернулся на место происшествия и поджег дом потерпевшего. Помимо этого после учиненной расправы злоумышленники совершили две кражи имущества у местного жителя, дважды незаконно проникнув к нему в квартиру через сломанную балконную дверь, которую один из них выбил ногой, повредив панель и запорные механизмы.
Присяжные единодушно признали двух молодых людей виновными в инкриминируемых преступлениях и не заслуживающих снисхождения. Приговором суда одному из них назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима; второму – 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Уголовное дело в отношении подростка, совершившего поджог дома и кражу, было ранее выделено в отдельное производство, рассмотрено судом также с вынесением обвинительного приговора и назначением условного наказания.
«В Бурятии банда ауешников держала в страхе целое село»
Тогда, в апреле 2021 года, РИА Новости сообщили подробности жестокого убийства с отрезанным ухом.
Они давно терроризировали местных, но жаловаться участковому никто не решался» - в Бурятии задержали троих подозреваемых в жестокой расправе над 68-летним Геннадием. По версии СК, пьяные собутыльники жестоко его избили, затем отрезали ухо и, бросив умирать, продолжили веселиться в соседнем доме. Спустя пару часов 14-летний подросток облил жилье пенсионера бензином и поджег. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии.
Старые обиды
Утром 21 апреля в пожарную часть Кабанского района сообщили о возгорании в селе Шигаево — это в нескольких километрах от озера Байкал. Потушив полыхающий дом, спасатели обнаружили сильно обгоревший труп мужчины, в котором местные опознали Геннадия.
Вскрытие показало, что еще до пожара пенсионера сильно избили, а дознаватели МЧС сделали однозначный вывод: дом облили бензином. Возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
Подозреваемых долго искать не пришлось — местные сообщили оперативникам, что накануне рядом была шумная гулянка и несколько подвыпивших молодых людей зачем-то заходили на участок к Геннадию. Причем настроены они были агрессивно.
В отдел полиции доставили соседа погибшего, его несовершеннолетнего сына Андрея (имя школьника изменено. — Прим. ред.), а также их гостей: 18-летнего Романа и 28-летнего Николая.
Выяснилось, что вечером 20 апреля в ходе застолья хозяин пожаловался на Геннадия. Якобы был конфликт, закончившийся дракой. Геннадий получил серьезные травмы и потребовал деньги на лечение. Пригрозил обратиться в полицию.
«Молодые люди решили помочь собутыльнику и, прихватив с собой его сына, ворвались в дом к пожилому человеку, — рассказывают в СУ СКР по Республике Бурятия. — Вывели его во двор, жестоко избили. При этом один из нападавших отрезал пенсионеру ухо. Затем компания вернулась и продолжила застолье».
Несмотря на серьезные травмы, Геннадий какое-то время оставался в сознании и даже добрался до кровати. Однако сын соседа решил довершить начатое. По версии СК, он принес канистру с бензином, разлил по полу и чиркнул спичкой.
«С Романом я учился в одном классе, — говорит РИА Новости житель Шигаево Олег (по просьбе молодого человека имя изменено. — Прим. ред.). — Тяги к знаниям у него никогда не было, а вел себя он агрессивно и вызывающе. В старших классах сверстники с ним практически не общались, Роман проводил время в компании взрослых мужиков и дворовых приятелей».
Спивающимся родителям до него не было никакого дела, поэтому он еще с шестого класса увлекся тюремной романтикой и проникся идеологией АУЕ (Запрещенная в России экстремистская организация). Попался на краже — залез с приятелем в чужой дом, но наказания по непонятным причинам избежал. Окончив школу, слонялся без дела.
«Эту компанию побаивались многие, — добавляет Олег. — Сам Роман то деньги с людей тряс, то избивал кого-то, но в полицию местные не жаловались. Опасались мести его дружков. Ведь это как пчелиный улей — тронешь одного, сразу поднимется весь рой».
Словно в подтверждение слов Олега, более десяти человек наотрез отказались обсуждать с корреспондентом РИА Новости жестокое преступление и его участников. Некоторые признались, что «не хотят себе проблем, поскольку задержанные рано или поздно выйдут из тюрьмы».
Новый поворот
Николай тоже официально нигде не работал, много пьянствовал. Как и Роман, был сторонником блатной романтики и пропагандировал ее среди молодежи. Под его влияние попал и 14-летний Андрей.
По словам знакомых, он неплохо учился и был довольно сдержанным. В местных пабликах в соцсетях некоторые, в основном одноклассники и друзья, встали на его защиту. Утверждают, что на самом деле дом поджег не Андрей, а кто-то из старших. Школьника же просто убедили взять вину на себя. Впрочем, рассказать о случившемся более подробно молодые люди не пожелали.
Фото: buryatia.sledcom.ru
Собранные следователями СК доказательства коллегия присяжных заседателей и суд сочли достаточными для вынесения обвинительного вердикта и приговора двум местным жителям, 20 и 30 лет, признанным виновными, в зависимости от объема действий каждого, в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, выразившегося в неизгладимом обезображивании лица, с применением предметов, используемых в качестве оружия», «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего», «умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества с причинением значительного ущерба», в «краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище и причинением значительного ущерба гражданину».
Следствием и судом установлено, что 20 апреля 2021 года в вечернее время двое молодых людей распивали спиртные напитки в гостях у знакомого односельчанина, который рассказал им о конфликте с соседом и пожаловался на него. Молодые люди решили помочь собутыльнику и разобраться с его противником. Вместе с несовершеннолетним сыном хозяина дома они пришли к соседу, вывели 68-летнего мужчину во двор и стали избивать, при этом один из злоумышленников ножом отрезал потерпевшему ухо, а второй с силой нанес удары кулаком и поленом по голове. От полученных повреждений мужчина спустя непродолжительное время скончался.
Подросток в расправе участия не принимал, однако позже под утро он вернулся на место происшествия и поджег дом потерпевшего. Помимо этого после учиненной расправы злоумышленники совершили две кражи имущества у местного жителя, дважды незаконно проникнув к нему в квартиру через сломанную балконную дверь, которую один из них выбил ногой, повредив панель и запорные механизмы.
Присяжные единодушно признали двух молодых людей виновными в инкриминируемых преступлениях и не заслуживающих снисхождения. Приговором суда одному из них назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима; второму – 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Уголовное дело в отношении подростка, совершившего поджог дома и кражу, было ранее выделено в отдельное производство, рассмотрено судом также с вынесением обвинительного приговора и назначением условного наказания.
«В Бурятии банда ауешников держала в страхе целое село»
Тогда, в апреле 2021 года, РИА Новости сообщили подробности жестокого убийства с отрезанным ухом.
Они давно терроризировали местных, но жаловаться участковому никто не решался» - в Бурятии задержали троих подозреваемых в жестокой расправе над 68-летним Геннадием. По версии СК, пьяные собутыльники жестоко его избили, затем отрезали ухо и, бросив умирать, продолжили веселиться в соседнем доме. Спустя пару часов 14-летний подросток облил жилье пенсионера бензином и поджег. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии.
Старые обиды
Утром 21 апреля в пожарную часть Кабанского района сообщили о возгорании в селе Шигаево — это в нескольких километрах от озера Байкал. Потушив полыхающий дом, спасатели обнаружили сильно обгоревший труп мужчины, в котором местные опознали Геннадия.
Вскрытие показало, что еще до пожара пенсионера сильно избили, а дознаватели МЧС сделали однозначный вывод: дом облили бензином. Возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
Подозреваемых долго искать не пришлось — местные сообщили оперативникам, что накануне рядом была шумная гулянка и несколько подвыпивших молодых людей зачем-то заходили на участок к Геннадию. Причем настроены они были агрессивно.
В отдел полиции доставили соседа погибшего, его несовершеннолетнего сына Андрея (имя школьника изменено. — Прим. ред.), а также их гостей: 18-летнего Романа и 28-летнего Николая.
Выяснилось, что вечером 20 апреля в ходе застолья хозяин пожаловался на Геннадия. Якобы был конфликт, закончившийся дракой. Геннадий получил серьезные травмы и потребовал деньги на лечение. Пригрозил обратиться в полицию.
«Молодые люди решили помочь собутыльнику и, прихватив с собой его сына, ворвались в дом к пожилому человеку, — рассказывают в СУ СКР по Республике Бурятия. — Вывели его во двор, жестоко избили. При этом один из нападавших отрезал пенсионеру ухо. Затем компания вернулась и продолжила застолье».
Несмотря на серьезные травмы, Геннадий какое-то время оставался в сознании и даже добрался до кровати. Однако сын соседа решил довершить начатое. По версии СК, он принес канистру с бензином, разлил по полу и чиркнул спичкой.
«С Романом я учился в одном классе, — говорит РИА Новости житель Шигаево Олег (по просьбе молодого человека имя изменено. — Прим. ред.). — Тяги к знаниям у него никогда не было, а вел себя он агрессивно и вызывающе. В старших классах сверстники с ним практически не общались, Роман проводил время в компании взрослых мужиков и дворовых приятелей».
Спивающимся родителям до него не было никакого дела, поэтому он еще с шестого класса увлекся тюремной романтикой и проникся идеологией АУЕ (Запрещенная в России экстремистская организация). Попался на краже — залез с приятелем в чужой дом, но наказания по непонятным причинам избежал. Окончив школу, слонялся без дела.
«Эту компанию побаивались многие, — добавляет Олег. — Сам Роман то деньги с людей тряс, то избивал кого-то, но в полицию местные не жаловались. Опасались мести его дружков. Ведь это как пчелиный улей — тронешь одного, сразу поднимется весь рой».
Словно в подтверждение слов Олега, более десяти человек наотрез отказались обсуждать с корреспондентом РИА Новости жестокое преступление и его участников. Некоторые признались, что «не хотят себе проблем, поскольку задержанные рано или поздно выйдут из тюрьмы».
Новый поворот
Николай тоже официально нигде не работал, много пьянствовал. Как и Роман, был сторонником блатной романтики и пропагандировал ее среди молодежи. Под его влияние попал и 14-летний Андрей.
По словам знакомых, он неплохо учился и был довольно сдержанным. В местных пабликах в соцсетях некоторые, в основном одноклассники и друзья, встали на его защиту. Утверждают, что на самом деле дом поджег не Андрей, а кто-то из старших. Школьника же просто убедили взять вину на себя. Впрочем, рассказать о случившемся более подробно молодые люди не пожелали.
Фото: buryatia.sledcom.ru
Тегипреступность убийство приговор