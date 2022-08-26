Общество 26.08.2022 в 16:46
В Бурятии строительство новых школ идет под присмотром видеонаблюдения «Ростелекома»
«Ростелеком» обеспечил веб-камерами семь строящихся в Бурятии образовательных учреждений
Облачное видеонаблюдение позволяет сотрудникам ООО «ПроШкола» и ФАУ «РосКапСтрой» отслеживать онлайн ход строительства и работу компаний– подрядчиков.
Новые школы начали строить в республике в этом году в рамках национальных проектов «Демография» и «Образование». В октябре прошлого года правительство Республики Бурятия и ООО «ПроШкола» подписали концессионные соглашения на строительство в регионе десяти школ: четыре школы в Улан-Удэ (ул. Жердева, микрорайоны 102, 103, Забайкальский) и шесть школ в Тарбагатайском и Иволгинском районах (села Нижний Саянтуй, Иволгинск, Нижняя Иволга, Поселье, Сотниково и улус Нур-Селение).
Непрерывная видеотрансляция обеспечивается камерами высокого разрешения, подключенных по оптическим линиям, защищенных от вирусных атак и перегрузок. Цифровой сервис позволяет одновременно смотреть трансляции большому количеству сотрудников ФАУ «РосКапСтрой». Государственное учреждение является техническим заказчиком проекта и контролирует его реализацию.
«На каждой строительной площадке установлено от одной до четырех камер. Благодаря цифровому сервису “Ростелекома” сотрудники нашей компании постоянно наблюдают за процессом строительства объектов, которые находятся в другом регионе. Для просмотра нужен только доступ в интернет. В личном кабинете на сайте или через мобильное приложение можно увидеть строительную площадку в режиме реального времени или в записи. Фрагменты видео и клипы можно экспортировать, делиться с коллегами ссылками, создавать отчеты, менять права доступа для пользователей и настраивать уведомления по событиям. Видеонаблюдение помогает нам оперативно решать текущие вопросы», — отметил руководитель Департамента строительства социальных объектов ФАУ «РосКапСтрой» Илья Сулягин.
«Облачное видеонаблюдение — это универсальное решение для любого бизнеса. Каждая компания подбирает свои параметры видеонаблюдения, в том числе тарифный план и оптимальное сочетание функций и оборудования. Например, с помощью модуля видеоаналитики можно подсчитывать количество посетителей. Также мы предоставляем круглосуточную техническую поддержку по бесплатному номеру 8 800», — рассказал Роман Меркушев заместитель директора филиала – директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Бурятского филиала ПАО «Ростелеком».
Подробная информация о сервисе доступна на сайте «Ростелекома».
Новые школы начали строить в республике в этом году в рамках национальных проектов «Демография» и «Образование». В октябре прошлого года правительство Республики Бурятия и ООО «ПроШкола» подписали концессионные соглашения на строительство в регионе десяти школ: четыре школы в Улан-Удэ (ул. Жердева, микрорайоны 102, 103, Забайкальский) и шесть школ в Тарбагатайском и Иволгинском районах (села Нижний Саянтуй, Иволгинск, Нижняя Иволга, Поселье, Сотниково и улус Нур-Селение).
Непрерывная видеотрансляция обеспечивается камерами высокого разрешения, подключенных по оптическим линиям, защищенных от вирусных атак и перегрузок. Цифровой сервис позволяет одновременно смотреть трансляции большому количеству сотрудников ФАУ «РосКапСтрой». Государственное учреждение является техническим заказчиком проекта и контролирует его реализацию.
«На каждой строительной площадке установлено от одной до четырех камер. Благодаря цифровому сервису “Ростелекома” сотрудники нашей компании постоянно наблюдают за процессом строительства объектов, которые находятся в другом регионе. Для просмотра нужен только доступ в интернет. В личном кабинете на сайте или через мобильное приложение можно увидеть строительную площадку в режиме реального времени или в записи. Фрагменты видео и клипы можно экспортировать, делиться с коллегами ссылками, создавать отчеты, менять права доступа для пользователей и настраивать уведомления по событиям. Видеонаблюдение помогает нам оперативно решать текущие вопросы», — отметил руководитель Департамента строительства социальных объектов ФАУ «РосКапСтрой» Илья Сулягин.
«Облачное видеонаблюдение — это универсальное решение для любого бизнеса. Каждая компания подбирает свои параметры видеонаблюдения, в том числе тарифный план и оптимальное сочетание функций и оборудования. Например, с помощью модуля видеоаналитики можно подсчитывать количество посетителей. Также мы предоставляем круглосуточную техническую поддержку по бесплатному номеру 8 800», — рассказал Роман Меркушев заместитель директора филиала – директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Бурятского филиала ПАО «Ростелеком».
Подробная информация о сервисе доступна на сайте «Ростелекома».
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