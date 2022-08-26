Ночь «красных петухов» пережил в Бурятии на БАМе поселок Новый Уоян

В Бурятии в ночь с 25 на 26 августа, на территории поселка Новый Уоян Северобайкальского района произошло семь пожаров, в результате которых один жилой дом поврежден, сгорело: два жилых строения, один нежилой дом, два сарая и бесхозное здание.Предварительной причиной всех происшествий является – поджог, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Так, в три минуты первого ночи на пульт пожарной охраны ПЧ- 49 12-го Северобайкальского отряда ГПС РБ поступило сообщение о загорании жилого пятииквартирного дома. На момент прибытия пожарного подразделения у дома горело деревянное крыльцо. Благодаря оперативной работе пожарных удалось не допустить дальнейшего распространения огня и отстоять жилой дом. Пожар был ликвидирован за 9 минут. В результате пожара повреждено крыльцо дома на площади 2 квадратных метра.Новое происшествие не заставило себя долго ждать, в 00:33 на пульт пожарной охраны поступило еще одно сообщение о загорании жилого дома. На момент прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнём. Жильцы эвакуировались самостоятельно.Для ликвидации открытого горения огнеборцам потребовалось более двух часов. В результате пожара дом сгорел полностью на площади 144 квадратных метра. Пятеро его жильцов, в числе которых трое детей, расселены у родственников. Пострадавших нет.Около трёх часов ночи в поселке вспыхнул третий жилой дом. В котором проживало 23 человека (работники ООО «Р-Восток»), которые обнаружив пожар, эвакуировались самостоятельно. На момент прибытия пожарных дом горел полностью. В результате пожара пострадавших нет, дом полностью уничтожен огнём на общей площади 200 квадратных метров.Но и на этом поджоги не прекратились. С четырех часов утра и до 6:30 огнеборцы выезжали ещё на три возгорания. Так за короткий промежуток времени полностью сгорели два не эксплуатируемых сарая на общей площади 84 квадратных метров и одно неэксплуатируемое здание бывшего магазина с пристроем на площади 30 квадратных метров.Предварительно, причиной всех этих загораний послужил поджог. Полиция ищет лиц, причастных к поджогам.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС