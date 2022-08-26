Общество 26.08.2022 в 16:47

Ночь «красных петухов» пережил в Бурятии на БАМе поселок Новый Уоян

За ночь в нем произошло семь пожаров, без крова остались 28 человек, чудом нет пострадавших
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Ночь «красных петухов» пережил в Бурятии на БАМе поселок Новый Уоян
В Бурятии в ночь с 25 на 26 августа, на территории поселка Новый Уоян Северобайкальского района произошло семь пожаров, в результате которых один жилой дом поврежден, сгорело: два жилых строения, один нежилой дом, два сарая и бесхозное здание.Предварительной причиной всех происшествий является – поджог, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Так, в три минуты первого ночи на пульт пожарной охраны ПЧ- 49 12-го Северобайкальского отряда ГПС РБ поступило сообщение о загорании жилого пятииквартирного дома. На момент прибытия пожарного подразделения у дома горело деревянное крыльцо. Благодаря оперативной работе пожарных удалось не допустить дальнейшего распространения огня и отстоять жилой дом. Пожар был ликвидирован за 9 минут. В результате пожара повреждено крыльцо дома на площади 2 квадратных метра.



Новое происшествие не заставило себя долго ждать, в 00:33 на пульт пожарной охраны поступило еще одно сообщение о загорании жилого дома. На момент прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнём. Жильцы эвакуировались самостоятельно.

Для ликвидации открытого горения огнеборцам потребовалось более двух часов. В результате пожара дом сгорел полностью на площади 144 квадратных метра. Пятеро его жильцов, в числе которых трое детей, расселены у родственников. Пострадавших нет.

Около трёх часов ночи в поселке вспыхнул третий жилой дом. В котором проживало 23 человека (работники ООО «Р-Восток»), которые обнаружив пожар, эвакуировались самостоятельно. На момент прибытия пожарных дом горел полностью. В результате пожара пострадавших нет, дом полностью уничтожен огнём на общей площади 200 квадратных метров.

Но и на этом поджоги не прекратились. С четырех часов утра и до 6:30 огнеборцы выезжали ещё на три возгорания. Так за короткий промежуток времени полностью сгорели два не эксплуатируемых сарая на общей площади 84 квадратных метров и одно неэксплуатируемое здание бывшего магазина с пристроем на площади 30 квадратных метров.

Предварительно, причиной всех этих загораний послужил поджог. Полиция ищет лиц, причастных к поджогам.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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