В Улан-Удэ устанавливаются обстоятельства ДТП с участием служебного «УАЗ Патриот»

В Улан-Удэ сегодня около 14:40 по улице Дорожная произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля «УАЗ Патриот», а таже - «ДЭУ» и «Ниссан», сообщили в МВД по Бурятии.В результате ДТП пострадали водитель и пассажир служебного автомобиля, которые с травмами были госпитализированы в медицинское учреждение.В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.Фото: «Номер один»