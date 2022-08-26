Общество 26.08.2022 в 18:32
В Улан-Удэ устанавливаются обстоятельства ДТП с участием служебного «УАЗ Патриот»
Тройное ДТП произошло на ул. Дорожная, водитель и пассажир служебного автомобиля с травмами госпитализированы
Текст: Номер один
В Улан-Удэ сегодня около 14:40 по улице Дорожная произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля «УАЗ Патриот», а таже - «ДЭУ» и «Ниссан», сообщили в МВД по Бурятии.
В результате ДТП пострадали водитель и пассажир служебного автомобиля, которые с травмами были госпитализированы в медицинское учреждение.
В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.
Фото: «Номер один»
В результате ДТП пострадали водитель и пассажир служебного автомобиля, которые с травмами были госпитализированы в медицинское учреждение.
В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.
Фото: «Номер один»