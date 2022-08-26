Общество 26.08.2022 в 18:32

В Улан-Удэ устанавливаются обстоятельства ДТП с участием служебного «УАЗ Патриот»

Тройное ДТП произошло на ул. Дорожная, водитель и пассажир служебного автомобиля с травмами госпитализированы



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Текст: Номер один
В Улан-Удэ устанавливаются обстоятельства ДТП с участием служебного «УАЗ Патриот»
В Улан-Удэ сегодня около 14:40 по улице Дорожная произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля «УАЗ Патриот», а таже -  «ДЭУ» и «Ниссан», сообщили в МВД по Бурятии.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир служебного автомобиля, которые с травмами были госпитализированы в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото: «Номер один»


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