В Бурятии за сутки на 449 прибавилось число больных COVID-19

В Бурятии сегодня зарегистрировано 142 619 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением с начала пандемии. Из них 45% (64 454) приходится на жителей Улан-Удэ. Прирост за сутки 449 больных, накануне было 387, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.Из выявленных за прошедшие сутки больных – 400 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.В стационарах получают лечение 330 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 59. За предыдущие сутки госпитализировано 49 пациентов.В отделениях реанимации находится 24 пациента (из них старше 65 лет – 17, на ИВЛ – 6 пациентов (из них старше 65 – 4), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 1.Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 422 коек: занято – 330, свободно – 92 койки. Занятость коечного фонда составляет 78,2%.На амбулаторном лечении и наблюдении находится 1933 человека.Выздоровели от COVID-19 – 137 308 (+221) человек.Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией – 3 048, один старше 65 лет за минувшие сутки.Всего первично привито 505 706 жителей республики (70,2 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 480 641 человек (66,8 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 218 142 человека, завершили 188 610.Фото: pixabay.com