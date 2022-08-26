Общество 26.08.2022 в 18:45

В Бурятии за сутки на 449 прибавилось число больных COVID-19

За это же время выздоровел 221 человек, один больной старше 65 лет скончался
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Текст: Номер один
В Бурятии за сутки на 449 прибавилось число больных COVID-19
В Бурятии сегодня зарегистрировано 142 619 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением с начала пандемии. Из них 45% (64 454) приходится на жителей Улан-Удэ. Прирост за сутки 449 больных, накануне было 387, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 400 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

В стационарах получают лечение 330 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 59. За предыдущие сутки госпитализировано 49 пациентов.

В отделениях реанимации находится 24 пациента (из них старше 65 лет – 17, на ИВЛ – 6 пациентов (из них старше 65 – 4), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 1.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 422 коек: занято – 330, свободно – 92 койки. Занятость коечного фонда составляет 78,2%.

На амбулаторном лечении и наблюдении находится 1933 человека.

Выздоровели от COVID-19 – 137 308 (+221) человек.

Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией – 3 048, один старше 65 лет за минувшие сутки.

Всего первично привито 505 706 жителей республики (70,2 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 480 641 человек (66,8 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 218 142 человека, завершили 188 610.

Фото: pixabay.com
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