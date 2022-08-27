Средний чек покупки авто в кредит в Бурятии превысил 1 миллион рублей

В июле в республике по данным Объединённого кредитного бюро (ОКБ) выдано автокредитов на 138 млн. рублей, тогда как месяцем ранее жители Бурятии взяли займов на покупку машин на 145 млн. рублей.Годом же ранее жители республики оформили автокредитов на сумму 155 млн. рублей. Средний чек по автокредиту в июле 2022 года превысил 1 млн. рублей.Стагнация авторынка в Бурятии происходит на фоне роста сектора в целом по России.Так по данным ОКБ количество новых автокредитов в стране в среднем выросло по сравнению с предыдущим месяцем на 12%, а объемы выдач выросли на 9%. В июле нынешнего года было выдано 40,36 тыс. автокредитов на 48,50 млрд руб., в июне – 35,88 тыс. кредитов на 44,30 млрд руб. Судя по всему, рынок автокредитования в России постепенно начал посылать сигналы о начале восстановления.Дмитрий Родионов, "Номер один"