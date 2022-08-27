В Улан-Удэ с большим успехом прошел концерт пианистки Валентины Лисицы

«Валентина Лисица - уроженка Украины, родилась в Киеве. В последнее время жила на Западе, в США, в Европе. Все последние годы она помогала доносить до людей объективную информацию о событиях, которые происходят на Украине, и там ее, конечно, не поддерживали» - сказал глава.

«Накинулись западные СМИ, западная машина пропаганды. В итоге ей сказали, что для тебя весь мир закрыт и ты будешь выступать только перед бурятами. Так вот сегодня здесь в Бурятии мы хотим показать всем, что на самом деле, она не потеряла, а приобрела - самых верных слушателей, верных друзей. Валентина Лисица приняла свой бой за правду и сегодня она выступает перед нами. И пусть те, кто перед бурятами не выступал, завидуют» - заявил Алексей Цыденов улан-удэнцам, собравшимся на концерт.

«Родные мои, спасибо вам за все. За то, что вы пришли. Спасибо за эту замечательную площадку под бескрайним небом Бурятии. Это замечательный день. Я очень горда тем, что имею шанс выступить перед вами. Это моя маленькая толика благодарности за то, что вы, вместе со всеми народами России, делаете для моей Родины» - эмоционально произнесла Валентина Лисица.

«И оказалось, что это очень сильное оружие. Я хочу выступать для людей. Музыка и любовь победят войну и ненависть» - уверена Валентина Лисица.

«Я даже не знаю, как это выразить. Во всех нотах я изливала свою душу. Спасибо вам от всей души» - сказала пианистка по окончании концерта.

Культурное мероприятие прошло на свежем воздухе - на Театральной площади им. Линховойна напротив Театра оперы и балета. Главной звездой концерта была всемирно известная пианистка Валентина Лисица. Помимо нее приняли участие солисты Оперного.Своим выступлением творческие люди хотели выразить свой гражданский выбор, свою искреннюю убежденность в правоте борьбы Вооруженных Сил России, ДНР и ЛНР с украинскими националистами.В этой борьбе участвуют и наши земляки - военнослужащие, а также добровольцы из Бурятии. Свое выступление, концерт-акцию, пианистка провела в знак солидарности с многонациональным народом Бурятии, с российским народом, которые оказывают огромную помощь жителям ДНР и ЛНР, своим воинам-землякам. Это публичный знак благодарности и, конечно, вечной памяти и скорби по тем, кто погиб на Донбассе.Из-за своей принципиальной позиции, знаменитая пианистка стала в последнее время нежелательным гостем на Украине и в странах Запада. Перед началом концерта его организаторы предоставили слово Алексею Цыденова. Глава республики сжато, но конкретно, высказался о происходящем.Когда 9 мая она дала открытый концерт на площади в Мариуполе, люди, критиковавшие позицию пианистки, набросились с новой силой.Зрители на площади аплодисментами приветствовали слова главы и выход пианистки к ним.Она сказала, что единственное ее оружие – музыка.Валентина Лисица – не только одаренная пианистка, но и человек с активной гражданской позицией. Живя в Америке, она не боялась высказывать мнение о событиях на родной Украине. Ее комментарии в «Твиттере» вызвали громкий резонанс и скандал. Пианистка откровенно заявила о несогласии с политикой властей Украины, развязавшей вооруженный конфликт в Донбассе. За это в еще апреле 2015 г. руководство Симфонического оркестра Торонто вычеркнуло исполнительницу из концертной программы.22 июня 2015 г. Валентина выступила в Донецке в концерте, посвященном годовщине начала Великой Отечественной войны. Весной 2016 г. приняла участие в фестивале «Прокофьевская весна» в Донецке и дала серию концертов в городах ДНР, в т. ч. в Дебальцево и Горловке.В сентябре 2017 г. Валентина выступала в Донецке на праздновании Дня освобождения Донбасса в Великой Отечественной войне. Также дала два сольных концерта в Донецкой филармонии. 23 августа 2019 г. состоялся концерт пианистки в рамках празднования 150-летия Донецка. 22 июня 2021 г. пианистка выступила с сольными концертами в Донецке и Горловке. Также Валентина провела ряд мастер-классов для учащихся донбасских музыкальных школ.Одновременно она продолжала с успехом выступать в разных странах, в т. ч. в Карнеги Холле и Эвери Фишер Холле (Нью-Йорк, США), Консертгебау (Амстердам, Нидерланды), Большом концертном зале венского музыкального общества, в парижском Театре Елисейских полей и на других признанных площадках.Валентина Лисица, выражая поддержку специальной военной операции России на Украине, провела вышеупомянутый концерт 9 мая 2022 г. в Мариуполе. А перед этим, 2 мая 2022 г., в рамках мероприятия, организованном «Молодой Гвардией Единой России» и «Волонтерской розой», выступила перед посольством Украины в Москве в память о погибших в Одессе в Доме профсоюзов.В связи с активной поддержкой пианисткой спецоперации на Украине, большинство западных организаторов, агентство IMG, французская звукозаписывающая компания Naïve расторгли контракты с ней.В июне 2022 г. принципиальная женщина получила гражданство ДНР.На концерт в Улан-Удэ пришли люди самых разных возрастов, вплоть до школьников. Весь концерт с земляками был Алексей Цыденов. Музыка звучала более часа.На Театральной площади представили ряд известных произведений Сергея Рахманинова, полонез из оперы Чайковского «Евгений Онегин» и другие его творений, финал «Сонаты №7» Сергея Прокофьева, получившей название «Сталинградской» и др.Конечно, были выдающиеся произведения западной музыки. В Бурятии не было и мысли бойкотировать шедевры европейской культуры. Ведь музыка - это объединяющее начало, для нее не существует государственных или национальных границ. Отношения с Западом очень напряженные, но в Бурятии умеют отделить зерна от плевел.Валентина Лисица с чувством исполнила отрывок из «Лунной сонаты» Бетховена, творения Брамса и других классиков. От лица Оперного театра выступили солисты оперы. Например, Эдуард Жагбаев очень красиво и проникновенно спел знаменитую советскую песню Яна Френкеля «Русское поле».В разговоре гостьи Бурятии со зрителями спонтанно родилась идея спеть «День Победы». Валентина Лисица играла, а площадь пела.Люди долго не отпускали гостью республики - брали автографы, фотографировались, а некоторые дети, которые учатся в Улан-Удэ играть на пианино, имели небывалую возможность сыграть вместе с Валентиной Лисицей, сидя рядом с ней за одним инструментом. Лица таких юных музыкантов-везунчиков светились от счастья.