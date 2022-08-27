В Иволгинском районе Бурятии открылась третья за полгода амбулатория

«Село большое, вместе с ДНТ и СНТ почти 18 тысяч человек здесь живет, нужно инфраструктуру развивать. Большой объем работы требуется в этом направлении. Но, видите, есть поддержка Президента, и она выражается в новых школах, детских садах, медицинских учреждениях» - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Я работаю здесь с 2019 года. С этого времени мы ждали открытия. Раньше был фельдшер и врач общей практики, сейчас педиатр и терапевт, то есть расширяются возможности. Внутри, конечно, полное оснащение современным требованиям, новым оборудованием: новый электрокардиограф, аппарат для измерения внутриглазного давления, портативный аппарат для измерения сахара, холестерина, всё тонометры новые» - рассказала заведующая амбулаторией Ольга Булгутова.

В субботу, 27 августа, в рамках целевой поездки в Иволгинский район Глава Бурятии Алексей Цыденов оценил новую амбулаторию вместе с жителями села Гурульба. На торжественном открытии амбулатории присутствовали старожилы села и весь медицинский персонал. Это уже третья новая амбулатория, которая открывается в районе за последние полгода.Амбулаторию площадью более 300 кв. м. построили в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения, которую инициировал Президент России Владимир Путин. На создание медицинского учреждения, оснащенного по современным стандартам, направлено 25,9 млн рублей."Я здесь работала много лет, многое видела, все важные события переживала вместе с Гурульбой. Как же приятно видеть, как село меняется. За такое короткое время здесь появилась огромная школа, детский сад, и вот амбулатория. Всё рядом, глаз радует. Это уже седьмое здание для нашей амбулатории, всё начиналось с маленького старого домика. Наконец, у наших медиков появилось такая замечательная амбулатория", - рассказала ветеран образования, жительница села Гурульба Раиса Кузнецова.А амбулатории предусмотрены кабинет терапевта, кабинет педиатра, прививочный и процедурный кабинеты, кабинет дневного стационара, кабинет акушерки, кабинет неотложной помощи, физиокабинет.Прием будут вести врач-терапевт участковый, врач-педиатр участковый, фельдшер. Состав среднего медицинского персонала укомплектован на 100 %. Амбулатория обслуживает более 4200 человек прикрепленного населения.