Для жителей Иволгинского района Бурятии открыли две новые площадки для спорта и отдыха

«У детишек появились удобные, красивые, интересные площадки. Пусть они больше времени проводят на свежем воздухе, играют, общаются друг с другом, меньше сидят дома за гаджетами и занимаются физкультурой и спортом. Ведь у них есть достойные примеры для подражания – спортсмены Иволгинского района, которых мы сегодня отметили. Только в рамках проекта «1000 дворов» по всей республике создается 247 дворов» - рассказал Глава Бурятии Алексей Цыденов.

В субботу, 27 августа, Глава Бурятии Алексей Цыденов осмотрел новые объекты благоустройства в селе Тапхар Иволгинского района. В рамках целевой поездки он посетил дворы села, в которых создана детская площадка и универсальная спортивная площадка в рамках проекта "1000 дворов" и федерального проекта "Спорт - норма жизни".Детская площадка типа «Медиум» разделена на три зоны: игровая зона, зона для занятий спортом, зона отдыха на которой установлены трибуна и сцена, зона покрыта резиновой крошкой. Стоимость строительства площадки составила 7 млн рублей.На открытии площадки присутствовала гордость района и республики - победительница Первенства Мира 2022 года по тайскому боксу среди девочек в весовой категории до 32 кг. Анастасия Байс. Она привезла медаль международных соревнований из Малайзии.В соседнем дворе создана спортивная площадка для занятий волейболом, баскетболом и футболом. Она ограждена, и предусмотрено освещение. Здесь уже тренируются не только дети со всего села, но и профессиональные команды. Площадку оценили игроки женской сборной Иволгинского района по волейболу, призеры XIII Всероссийских летних спортивных игр в г. Омск и победители Кубка России по миниволейболу в г. Сочи Краснодарского края.