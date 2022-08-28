Общество 28.08.2022 в 14:17

В Улан-Удэ открытие H&M вызвало ажиотаж

Длинные очереди с самого утра образовались в коридорах торгового центра
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ открытие H&M вызвало ажиотаж

На днях компания H&M, которая несколько месяцев назад закрыла все свои магазины на территории России, объявила об уходе с российского рынка. Судя по всему, в честь этого события в локальных точках решили устроить распродажу остатков вещей. 

Сегодня с 10 утра распродажа началась в улан-удэнском филиале магазина. Как сообщают в местных пабликах, очереди перед входом образовались за несколько часов до открытия магазина.

“Как в 90-ых стоят в очереди, что у нас магазинов больше нет?” - пишут в паблике “Весь Улан-Удэ”.

Впрочем, многие пользователи социальных сетей такой повышенный интерес осудили.

“Из принципа не пошла бы туда… Где у людей самоуважение?”

“Делать нечего - из-за каких-то тряпок стоять” - возмущаются горожане.

Однако нашлись и те, кто встал на сторону покупателей.

“Так там сейчас, наверное, распродажи за упущенное время, а людям завтра на работу, детей в школы и институты собрать надо. Пусть стоят!”

“Что вы набросились с осуждениями? Цены видели вообще? Неудивительно, что очередь” - пишут там же. 

Фото: Весь  Улан-Удэ

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