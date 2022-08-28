В Улан-Удэ ищут дом для кота, который до самой старости будет котенком
Местный благотворительный фонд “Собака счастья” ищет дом для умилительного подопечного - маленького кота по кличке Василек.
«Друзья, хотим представить вам Василька. Он самый обычный кот, нежный, ласковый, в меру игривый, но с изюминкой. У него есть маленькая особенность, совсем небольшая. У него синдром карликовости! Это маленький серьезный мужчина, который любит спать, уткнувшись в миску с едой. Маленький серьезный и ленивый мужчина»,- описывают хвостатого волонтеры фонда.
При этом, у кота, как и у многих животных фонда, печальная судьба. Неизвестные выбросили питомца на территории детского интерната.
Как отмечают в группе, кот немного поправился и по нему не видно, что он отличается от других котиков.
«Кому-то не понравилась его особенность и его туда подбросили, хотя она ему никак не мешает и не влияет на здоровье!»,- обращают внимание активисты.
Волонтеры шутя отмечают, что у него огромное количество плюсов: “ Маленький кот, немного ест (не уверены!), с него сыпется меньше шерсти. Правда это чисто гипотетически! Легче будет стянуть одеяло у него, меньше места занимает в кровати!”
«Друзья, Василёк ищет семью, самую нежную и любящую. У вас есть уникальная возможность, взять кота, который до старости будет котеночком. Ему примерно 1,5 года, он кастрирован, будет вакцинирован»,- пишет “Собака счастья”.
Узнать подробнее можно в группе "Собака счастья"
Фото: "Собака счастья"