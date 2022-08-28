Общество 28.08.2022 в 15:21

В Улан-Удэ ищут дом для кота, который до самой старости будет котенком

У котика по кличке Василек особенность - синдром карликовости. Как пишут волонтеры, это не влияет на здоровье
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ ищут дом для кота, который до самой старости будет котенком

Местный благотворительный фонд “Собака счастья” ищет дом для умилительного подопечного - маленького кота по кличке Василек. 

«Друзья, хотим представить вам Василька. Он самый обычный кот, нежный, ласковый, в меру игривый, но с изюминкой.  У него есть маленькая особенность, совсем небольшая. У него синдром карликовости! Это маленький серьезный мужчина, который любит спать, уткнувшись в миску с едой. Маленький серьезный и ленивый мужчина»,

- описывают хвостатого волонтеры фонда.


   При этом, у кота, как и у многих животных фонда, печальная судьба. Неизвестные выбросили питомца на территории детского интерната. 

«Кому-то не понравилась его особенность и его туда подбросили, хотя она ему никак не мешает и не влияет на здоровье!»,

- обращают внимание активисты.
Как отмечают в группе, кот немного поправился и по нему не видно, что он отличается от других котиков. 

«Друзья,  Василёк ищет семью, самую нежную и любящую. У вас есть уникальная возможность, взять кота, который до старости будет котеночком. Ему примерно 1,5 года, он кастрирован, будет вакцинирован»,

 - пишет “Собака счастья”.
Волонтеры шутя отмечают, что у него огромное количество плюсов: “ Маленький кот, немного ест (не уверены!), с него сыпется меньше шерсти. Правда это чисто гипотетически! Легче будет стянуть одеяло у него,  меньше места занимает в кровати!”

Узнать подробнее можно в группе "Собака счастья"

Фото: "Собака счастья"
Теги
животные собака счастья кот

Все новости

В районе Бурятии пьяный водитель сбил велосипедиста
28.08.2022 в 16:00
В Улан-Удэ ищут дом для кота, который до самой старости будет котенком
28.08.2022 в 15:21
В Улан-Удэ с размахом прошел фестиваль «Русское лето»
28.08.2022 в 14:57
В Улан-Удэ открытие H&M вызвало ажиотаж
28.08.2022 в 14:17
Прокуратура Бурятии заставила тункинскую администрацию обеспечить жителей села чистой водой
28.08.2022 в 09:37
В районе Бурятии в ДТП пострадали 4 человека
28.08.2022 в 09:37
Почему в Бурятии простаивают дома культуры
28.08.2022 в 08:00
Волонтер из Бурятии продолжает помогать жителям Донбасса
28.08.2022 в 07:00
Для жителей Иволгинского района Бурятии открыли две новые площадки для спорта и отдыха
27.08.2022 в 20:38
В Иволгинском районе Бурятии открылась третья за полгода амбулатория
27.08.2022 в 20:31
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 августа

Читайте также
В Улан-Удэ открытие H&M вызвало ажиотаж
Длинные очереди с самого утра образовались в коридорах торгового центра
28.08.2022 в 14:17
Прокуратура Бурятии заставила тункинскую администрацию обеспечить жителей села чистой водой
Ранее с похожим иском обращался Роспотребнадзор, но решение по этому делу до сих пор не исполнено
28.08.2022 в 09:37
Волонтер из Бурятии продолжает помогать жителям Донбасса
Уже четвертый месяц команда благотворительной организации «Пища Жизни» находится в ДНР
28.08.2022 в 07:00
Для жителей Иволгинского района Бурятии открыли две новые площадки для спорта и отдыха
Глава Бурятии Алексей Цыденов осмотрел новые объекты благоустройства в селе Тапхар
27.08.2022 в 20:38
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru