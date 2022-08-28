В Улан-Удэ ищут дом для кота, который до самой старости будет котенком

Местный благотворительный фонд “Собака счастья” ищет дом для умилительного подопечного - маленького кота по кличке Василек.

«Друзья, хотим представить вам Василька. Он самый обычный кот, нежный, ласковый, в меру игривый, но с изюминкой. У него есть маленькая особенность, совсем небольшая. У него синдром карликовости! Это маленький серьезный мужчина, который любит спать, уткнувшись в миску с едой. Маленький серьезный и ленивый мужчина», - описывают хвостатого волонтеры фонда.





При этом, у кота, как и у многих животных фонда, печальная судьба. Неизвестные выбросили питомца на территории детского интерната.

«Кому-то не понравилась его особенность и его туда подбросили, хотя она ему никак не мешает и не влияет на здоровье!», - обращают внимание активисты.



Как отмечают в группе, кот немного поправился и по нему не видно, что он отличается от других котиков.

«Друзья, Василёк ищет семью, самую нежную и любящую. У вас есть уникальная возможность, взять кота, который до старости будет котеночком. Ему примерно 1,5 года, он кастрирован, будет вакцинирован», - пишет “Собака счастья”.

