Общество 28.08.2022 в 18:19
Жители республики взяли в долг три миллиарда рублей
Выдача наличных летом 2022 года увеличилась на 36%
Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии банки нарастили выдачу наличных кредитов населению. Впервые с марта выдачи розничных кредитов в Бурятии выросли до 3 миллиардов рублей в месяц. На столь значительную величину по данным ОКБ жители республики взяли в долг в июле. По сравнению с июнем зафиксирован рост свыше 36%! Тогда взаймы было взято свыше 2,2 млрд. рублей.
Тем не менее, в годовом исчислении динамика пока остается отрицательной: в июле 2021 года жители региона взяли в долг свыше 4 млрд. рублей. Средний чек кредита наличными в июле при этом вырос незначительно — с 237 тысяч рублей в июне 2022 года - до почти 263 тысячи рублей в июле.
Эксперты объясняют рост кредитования уменьшением процентов по кредитам в связи и некоторым увеличением кредитной активности населения республики.
Фото: "Номер один"
Тем не менее, в годовом исчислении динамика пока остается отрицательной: в июле 2021 года жители региона взяли в долг свыше 4 млрд. рублей. Средний чек кредита наличными в июле при этом вырос незначительно — с 237 тысяч рублей в июне 2022 года - до почти 263 тысячи рублей в июле.
Эксперты объясняют рост кредитования уменьшением процентов по кредитам в связи и некоторым увеличением кредитной активности населения республики.
Фото: "Номер один"