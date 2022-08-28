Общество 28.08.2022 в 21:22

Глава Бурятии поздравляет с Днем шахтера

Алексей Цыденов: "Угольщики вносят серьезный вклад в развитие экономики Республики Бурятия"
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
Глава Бурятии поздравляет с Днем шахтера
Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравляет с Днем шахтера всех жителей, причастных к этому празднику. 

«Сегодня День шахтера! Профессиональный праздник отмечают люди, которые приносят в наши дома тепло. Угольщики вносят серьезный вклад в развитие экономики Республики Бурятия. У нас несколько разрезов, и самые крупные, конечно, Тугнуйский и Никольский разрезы. Работа шахтеров - это, в первую очередь, тепло в доме. Это свет в наших домах и электроэнергия на предприятиях. Работа шахтеров обеспечивает энергоресурсами всю экономику. Поэтому сложно переоценить эту отрасль - это важнейшее из направлений»

- высказался Алексей Цыденов.
Фото: pixabay.com


Теги
шахтеры праздник

Все новости

Глава Бурятии поздравляет с Днем шахтера
28.08.2022 в 21:22
В Бурятии пьяная мать ножом и кухонной лопаткой отгоняла полицейских
28.08.2022 в 20:02
Жители республики взяли в долг три миллиарда рублей
28.08.2022 в 18:19
В районе Бурятии зафиксировали землетрясение
28.08.2022 в 18:11
В районе Бурятии мужчина пропал во время охоты
28.08.2022 в 17:21
В районе Бурятии пьяный водитель сбил велосипедиста
28.08.2022 в 16:00
В Улан-Удэ ищут дом для кота, который до самой старости будет котенком
28.08.2022 в 15:21
В Улан-Удэ с размахом прошел фестиваль «Русское лето»
28.08.2022 в 14:57
В Улан-Удэ открытие H&M вызвало ажиотаж
28.08.2022 в 14:17
Прокуратура Бурятии заставила тункинскую администрацию обеспечить жителей села чистой водой
28.08.2022 в 09:37
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 августа

Читайте также
Жители республики взяли в долг три миллиарда рублей
Выдача наличных летом 2022 года увеличилась на 36%
28.08.2022 в 18:19
В Улан-Удэ ищут дом для кота, который до самой старости будет котенком
У котика по кличке Василек особенность - синдром карликовости. Как пишут волонтеры, это не влияет на здоровье
28.08.2022 в 15:21
В Улан-Удэ открытие H&M вызвало ажиотаж
Длинные очереди с самого утра образовались в коридорах торгового центра
28.08.2022 в 14:17
Прокуратура Бурятии заставила тункинскую администрацию обеспечить жителей села чистой водой
Ранее с похожим иском обращался Роспотребнадзор, но решение по этому делу до сих пор не исполнено
28.08.2022 в 09:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru