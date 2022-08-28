Общество 28.08.2022 в 21:22
Глава Бурятии поздравляет с Днем шахтера
Алексей Цыденов: "Угольщики вносят серьезный вклад в развитие экономики Республики Бурятия"
Текст: Евгения Гармаева
Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравляет с Днем шахтера всех жителей, причастных к этому празднику.
Фото: pixabay.com
«Сегодня День шахтера! Профессиональный праздник отмечают люди, которые приносят в наши дома тепло. Угольщики вносят серьезный вклад в развитие экономики Республики Бурятия. У нас несколько разрезов, и самые крупные, конечно, Тугнуйский и Никольский разрезы. Работа шахтеров - это, в первую очередь, тепло в доме. Это свет в наших домах и электроэнергия на предприятиях. Работа шахтеров обеспечивает энергоресурсами всю экономику. Поэтому сложно переоценить эту отрасль - это важнейшее из направлений»- высказался Алексей Цыденов.