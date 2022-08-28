Глава Бурятии поздравляет с Днем шахтера

«Сегодня День шахтера! Профессиональный праздник отмечают люди, которые приносят в наши дома тепло. Угольщики вносят серьезный вклад в развитие экономики Республики Бурятия. У нас несколько разрезов, и самые крупные, конечно, Тугнуйский и Никольский разрезы. Работа шахтеров - это, в первую очередь, тепло в доме. Это свет в наших домах и электроэнергия на предприятиях. Работа шахтеров обеспечивает энергоресурсами всю экономику. Поэтому сложно переоценить эту отрасль - это важнейшее из направлений»

- высказался Алексей Цыденов.