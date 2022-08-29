Общество 29.08.2022 в 09:32

Экскурсия с возможностью оценить тибетскую медицину появится в Бурятии

Туристы смогут посетить Центр восточной медицины, попробовать пульсодиагностику, массаж, прижигание
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Экскурсия с возможностью оценить тибетскую медицину появится в Бурятии
Экскурсионную программу, посвященную буддизму, представят для туристов в октябре 2022 года в Бурятии. В рамках тура гостям покажут уникальный атлас тибетской медицины XVI века, предоставят возможность попробовать на себе древние медицинские практики, сообщила ТАСС директор туристского инфоцентра «Байкал» Ирина Суздальцева.

«Мы сейчас работаем над созданием экскурсионной программы о культуре буддизма в Бурятии для туристов. Это будет первая подобная программа, которая будет включать посещение Национального музея Бурятии, где хранится единственный в России и второй в мире атлас тибетской медицины, Иволгинский дацан, Ринпоче Багша и Центр тибетской медицины. У туристов появится уникальная возможность самостоятельно оценить техники тибетской медицины, которые были описаны в этом древнейшем атласе - они смогут попробовать диагностику по пульсу и другие методики», - сказала Суздальцева.

По ее словам, особенностью экскурсии станет информация на доступном языке для туристов, которые впервые сталкиваются с буддизмом. Начинаться программа будет с посещения Национального музея Бурятии в Улан-Удэ, где хранится крупнейшая в России буддийская коллекция. В атласе, который является главным экспонатом, впервые были описаны медицинские техники XI века - пульсодиагностика, кровопускание и др. Его подлинник - в закрытом доступе в Tибeтe, а единственная копия хранится в Бурятии.

«После этого туристам будет предложено посетить Центр восточной медицины, попробовать пульсодиагностику, массаж, прижигание - техники из этого атласа. Это уникальная возможность оценить древние практики, которые до сих пор применяются ламами, врачами в республике. Мы планируем презентовать программу на фестивале «Байкальское гостеприимство», - сказала собеседница.
Директор Национального музея Бурятии Татьяна Бороноева сообщила ТАСС, что атлас планируется продемонстрировать жителям регионов России в рамках выездной экспозиции. Переговоры об организации такой выставки идут Екатеринбурга. Для этих целей выполнены высокоточные копии реликвии.

Туризм в Бурятии - одна из ведущих отраслей экономики. Главной точкой притяжения в республике является озеро Байкал, также популярны у туристов горы Восточного Саяна, Тункинская долина, труднодоступные уголки на севере республики. До пандемии республику ежегодно посещали до 600 тыс официально зарегистрированных туристов.

Фото: unsplash.com
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здравоохранение туризм программа

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