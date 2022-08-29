Общество 29.08.2022 в 09:51

Кого нельзя уволить при сокращении штата?

Какие категории граждан защищены законом
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Текст: Номер один
Кого нельзя уволить при сокращении штата?
«В организации, в которой я работаю идет сокращение штата. Я нахожусь на третьем месяце беременности. Могут ли меня сократить?»
Арюна, Улан-Удэ

Отвечает Минтруда России:

- При сокращении штата или численности организации нельзя уволить:

1. будущих мам до окончания беременности;
2. маму ребенка до трех лет;
3. одинокого родителя или опекуна ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет;
4. единственного кормильца ребенка-инвалида до 18 лет;
5. единственного кормильца ребенка до 3 лет в семье, воспитывающей трех и более малолетних детей;
6. работника, находящегося на больничном или в отпуске на день увольнения. Дату увольнения в таком случае переносят.

Если работодатель принял решение сократить штат или численность работников, то при равной производительности и квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается:

- семейным сотрудникам, содержащим двух и более нетрудоспособных членов семьи;
- лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;
- работникам, получившим у данного работодателя травму или профессиональное заболевание;
- инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите Отечества;
- работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы.

Коллективным договором организации могут быть предусмотрены дополнительные категории работников, которые имеют преимущество при оставлении на работе.  

Важно помнить! При сокращении численности или штата работников организации работодатель обязан предложить работнику другую аналогичную имеющуюся должность в этой организации, которая соответствует навыкам и умениям работника. 

Увольнение по сокращению возможно, только если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу. Если работник согласился на другую работу в компании, то уволить по сокращению его нельзя.
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