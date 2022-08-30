Ольга, Улан-Удэ

- инженерных и технических коммуникаций;- частей несущих конструкций;- отдельных участков не несущих стен.Деньги для проведения капитального ремонта в многоквартирном доме поступают от владельцев жилья и хранятся в специально созданных фондах, способ образования которого выбирают сами собственники.Фонды могут формироваться на счете регионального оператора - средствами квартир в МКД, хранятся в общем фонде субъекта РФ. Очередность проведения капитальных работ устанавливается региональной программой.А также они могут формироваться на индивидуальном счете МКД - собранные деньги идут на ремонт одного конкретного дома. Владельцы жилья открывают банковский счет, распоряжаться которым могут управляющая компания (УК) или жилищный кооператив.Капитальный ремонт проводится в зданиях, где больше 3-х квартир. В домах, которые признаны аварийными или подлежащими сносу, ремонтные работы за счет средств фонда не проводятся. Собственники квартир, находящихся в таких зданиях, освобождаются от обязанности вносить платежи.При проведении капитального ремонта полностью устраняются неисправности, улучшается степень комфортности проживания. Осуществляется замена изношенных или устаревших частей здания на аналогичные либо на современные. В ходе проведения капитального ремонта может быть проведена перепланировка помещения.- комплексный: осуществляется для восстановления всех поврежденных частей многоквартирного здания. Обычно проводится раз в 25 лет.- частичный: выборочный ремонт, предполагает замену отдельных составляющих дома, например, инженерных коммуникаций. Такой ремонт проводится в случае, если проведение комплексных работ сопряжено с дополнительными трудностями или недостаточным финансированием.Оплачивает расходы на содержание многоквартирного дома владелец недвижимости, фактически это плата управляющей компании за работу по проведению текущего ремонта. Работы производятся по необходимости, в первую очередь устраняются аварийные ситуации.Ремонт подъезда считается текущим, если он проводится с целью поддержания его внешнего вида в благоприятном состоянии. Косметические и восстановительные работы проводятся за счет средств, выплачиваемых жильцами на содержание жилья.- окрашивание перил;- побелка стен и потолков;- остекление окон;- удаление надписей;- замена осветительных приборов;- замена дверей;- окрашивание дверей и откосов лифта.Капитальный ремонт подъезда предполагает проведение монтажа, демонтажа и переноса стен, замену инженерных коммуникаций, модернизацию оборудования.Текущий ремонт подъезда осуществляется быстрее, чем капитальный. Сроки проведения ремонтных работ зависят от состояния подъезда и его общей площади. Капитальный ремонт может длится более 1 месяца и требует большего финансирования, текущий — проводится в среднем раз в 3-5 лет.