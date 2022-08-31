Общество 31.08.2022 в 10:00

Установление инвалидности: условия и сроки

Отчего зависит срок установления инвалидности?
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Текст: Номер один
Установление инвалидности: условия и сроки
Согласно Федеральному закону «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», инвалид – это лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.

Условиями признания гражданина инвалидом являются: 

а) нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами;

б) ограничение жизнедеятельности (полная или частичная утрата гражданином способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться или заниматься трудовой деятельностью);

в) необходимость в мерах социальной защиты, включая реабилитацию и абилитацию. 

В зависимости от степени выраженности стойких расстройств функций организма, возникших в результате заболеваний, последствий травм или дефектов, гражданину, признанному инвалидом, устанавливается I, II или III группа инвалидности, а гражданину в возрасте до 18 лет - категория «ребенок-инвалид».

Категория «ребёнок-инвалид» может устанавливаться сроком на 1 год, 2 года, 5 лет либо пока ребенку не исполнится 14 или 18 лет.

После совершеннолетия оформляют инвалидность I, II или III группы. Инвалидность I группы устанавливается на 2 года, II и III группы - на 1 год. В отдельных случаях группа инвалидности устанавливается без срока переосвидетельствования
В случае признания гражданина инвалидом датой установления инвалидности считается дата поступления в бюро направления на медико-социальную экспертизу (заявления гражданина о проведении медико-социальной экспертизы).

Инвалидность устанавливается до 1-го числа месяца, следующего за месяцем, на который назначено проведение очередной медико-социальной экспертизы гражданина (переосвидетельствования).
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