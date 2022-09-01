Дополнительные расходы на детей сверх алиментов

Наталья, п. Онохой

Дополнительные расходы могут быть:

Согласно ст. 86 Семейного кодекса РФ, родители, с которых взысканы алименты на несовершеннолетних детей или на нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся в помощи детей, могут быть привлечены судом к участию в несении дополнительных расходов на указанных детей, вызванных исключительными обстоятельствами.К таким обстоятельствам относятся: тяжелая болезнь, увечье несовершеннолетних или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, требующие, в частности, оплаты постороннего ухода за детьми, иных расходов, необходимых для излечения или поддержания здоровья детей, а также для их социальной адаптации и интеграции в общество (расходы на протезирование, на приобретение лекарств, специальных средств для ухода, передвижения или обучения и т.п.).- в фиксированном размере;- один раз или ежемесячно;- для компенсации фактических расходов или за будущие периоды;- с учетом материального и семейного положения сторон.Решая вопрос о взыскании дополнительных расходов, следует учитывать, какие доказательства представлены истцом в подтверждение необходимости несения данных расходов (например, назначение врача, программа реабилитации), а также являются ли эти расходы следствием обстоятельств, носящих исключительный характер.