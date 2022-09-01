Общество 01.09.2022 в 10:03

Дополнительные расходы на детей сверх алиментов

Можно ли заставить бывшего супруга доплачивать?
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Текст: Номер один
Дополнительные расходы на детей сверх алиментов
«Здравствуйте! Можно ли взыскать с бывшего мужа дополнительные расходы на двоих детей?»
Наталья, п. Онохой

Согласно ст. 86 Семейного кодекса РФ, родители, с которых взысканы алименты на несовершеннолетних детей или на нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся в помощи детей, могут быть привлечены судом к участию в несении дополнительных расходов на указанных детей, вызванных исключительными обстоятельствами. 

К таким обстоятельствам относятся: тяжелая болезнь, увечье несовершеннолетних или нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, требующие, в частности, оплаты постороннего ухода за детьми, иных расходов, необходимых для излечения или поддержания здоровья детей, а также для их социальной адаптации и интеграции в общество (расходы на протезирование, на приобретение лекарств, специальных средств для ухода, передвижения или обучения и т.п.).

Дополнительные расходы могут быть: 

- в фиксированном размере;
- один раз или ежемесячно;
- для компенсации фактических расходов или за будущие периоды;
- с учетом материального и семейного положения сторон. 

Решая вопрос о взыскании дополнительных расходов, следует учитывать, какие доказательства представлены истцом в подтверждение необходимости несения данных расходов (например, назначение врача, программа реабилитации), а также являются ли эти расходы следствием обстоятельств, носящих исключительный характер.
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