Молебное пение на «начало учения отроков» прошло в Свято-Одигитриевском соборе Улан-Удэ

В праздник Успения Божией Матери по окончании праздничной божественной литургии митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил молебное пение на «начало учения отроков» в Свято-Одигитриевском соборе Улан-Удэ.На молебное пение в храм собрались дети и внуки духовенства и прихожан, сообщает «Православная Бурятия».Владыка прочитал Евангельское зачало, а затем особую молитву, в которой призывается всесильная помощь Божия на учащихся дабы они «преуспели в разуме и во исполнении заповедей Христовых».По окончании молебна Архипастырь обратился к собравшимся в храм детям со словом духовного назидания. Все, кому предстоит в новом учебном году преподавать и усваивать полезные знания, получили на это архипастырское благословение и, подходя ко кресту, были окроплены освященной водой. Каждому ребенку, готовящемуся к новому учебному году, Владыка митрополит подарил книгу «Евангелие для детей».Фото: pravoslavnaya-buryatiya.ru