Общество 29.08.2022 в 10:38
США выведут Улан-Батор на чистую воду
В столице Монголии началось строительство завода по переработке воды
Текст: Номер один
В Улан-Баторе в столичном районе Сонгинохайрхан состоялась церемония закладки первого камня завода по переработке воды, который будет построен в рамках компакт-договора с финансированием в размере 111 млн долларов от правительства Монголии и 350 млн долларов от американской корпорации «Вызовы тысячелетия», сообщает МОНЦАМЭ.
В рамках договора было принято решение о реализации комплексной программы, связанной с водоснабжение Улан-Батора, путем строительства двух предприятий – станции глубокой очистки воды и завода по переработке воды. Таким образом, водоснабжение города увеличится более чем на 80 процентов, столица расширится на запад, и это создаст благоприятные возможности для экономического роста.
В своей вступительном слове на церемонии президент Монголии У.Хурэлсух подчеркнул, что после ввода в эксплуатацию завода по переработке воды во втором квартале 2025 года 50 тыс кубометров очищенной воды будут перерабатываться и подаваться на частичное техническое использование действующих тепловых электростанций.
«В результате этого будет сэкономлено более 18 млн кубометров в год или 50% годового потребления более чем 100 тыс домохозяйств, проживающих в Улан-Баторе», - сказал глава государства.
«Эта совместные инвестиции в размере 462 млн долларов являются символом партнерства между народами двух стран», - заявил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк, находящийся в Монголии с официальным визитом.
Генеральным подрядчиком проекта выбрана компания MCS Property, а за технологический проект завода отвечают французские компании Egis Water and Maritime и Veolia Water Technologies.
Фото: montsame.mn
В рамках договора было принято решение о реализации комплексной программы, связанной с водоснабжение Улан-Батора, путем строительства двух предприятий – станции глубокой очистки воды и завода по переработке воды. Таким образом, водоснабжение города увеличится более чем на 80 процентов, столица расширится на запад, и это создаст благоприятные возможности для экономического роста.
В своей вступительном слове на церемонии президент Монголии У.Хурэлсух подчеркнул, что после ввода в эксплуатацию завода по переработке воды во втором квартале 2025 года 50 тыс кубометров очищенной воды будут перерабатываться и подаваться на частичное техническое использование действующих тепловых электростанций.
«В результате этого будет сэкономлено более 18 млн кубометров в год или 50% годового потребления более чем 100 тыс домохозяйств, проживающих в Улан-Баторе», - сказал глава государства.
«Эта совместные инвестиции в размере 462 млн долларов являются символом партнерства между народами двух стран», - заявил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк, находящийся в Монголии с официальным визитом.
Генеральным подрядчиком проекта выбрана компания MCS Property, а за технологический проект завода отвечают французские компании Egis Water and Maritime и Veolia Water Technologies.
Фото: montsame.mn