Общество 29.08.2022 в 11:11

В Бурятии идет резкий рост обращений по поводу вывоза ТКО

Самостоятельный вывоз отходов не предусмотрен законом
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии идет резкий рост обращений по поводу вывоза ТКО
"Номер один"
В республике отмечен ежегодный рост числа обращений на тему вывоза ТКО. В 2020 году поступило обращений в три раза больше, чем в 2019 году. В 2021 году их стало в четыре раза больше, чем в 2020-м.

По итогам первого полугодия 2022-го обращений уже в три раза больше, чем за аналогичный период 2021-го. Часть обращений - жалобы, часть - вопросы, на которые граждане хотят получить разъяснения.

В прошлом году Госстройжилнадзор Бурятии 19 раз возбуждал в отношении "ЭкоАльянса" дела об административных правонарушениях и 19 раз привлек к ответственности. По итогам контрольно-надзорных мероприятий людям вернули около 450 тысяч рублей по причине некачественного оказания услуги. 

За январь-февраль нынешнего года (до введения всероссийского моратория на контрольные мероприятия) регоператор, по информации ведомства, 16 раз был привлечен к ответственности.

Как отмечают в ведомстве, характер нарушений при вывозе мусора изменился. Если в прошлом году среди жалоб превалировали сообщения о невывозе ТКО свыше месяца и более, то нынче основную часть составляют жалобы о невывозе более 1-2 недель.

Жителям республики напоминают, что граждане не должны самостоятельно сжигать ТКО - для этого необходимы специализированные мощности. Самостоятельный вывоз ТКО тоже не предусмотрен. Ведь перевозку надо производить также посредством специализированного транспорта.
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