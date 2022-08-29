В Бурятии обустроили для туристов отрезок Великого Чайного пути

В республике появляется все больше интересных туробъектов, турмероприятий, связанных с местной историей и культурой. Они появляются в самых разных районах Бурятии.В Селенгинском районе обустроены два километра бурятского участка былого Великого Чайного пути, который соединял в прошлые века Европу и Азию. Этот отрезок получил хороший настил, места для отдыха, смотровые площадки.Отрезок будет представлен в ходе туристического Форума "Полет чайного листа", который пройдет в Селендуме Селенгинского района 3-4 сентября. На месте Селендумы в свое время располагалась ставка бурятского тайши. Открытие Форума состоится 3 сентября в 11 часов в комплексе "Дом казака" Гостей встретят по казачьим обычаям. Будет интересная архивная выставка, а также откроется арт-галерея с уникальными фотографиями, документами, связанными с этим сегментом Чайного пути."Дом казака" - это воссозданная историческая казачья изба с мебелью, утварью, одеждой селенгинских казаков прошлого. В рамках официальной части будет подписано соглашение о сотрудничестве между райадминистрацией и туроператорами.Планируется организовать работу трех площадок, на которых можно будет познакомиться с традициями русского чаепития с самоваром и пирогами, с облепиховыми традициями, с традиционным бурятским гостеприимством - бурятским чаем, мастер-классом по приготовлению боов. На стадионе состоятся казачьи игры "Казачий сполох". Будет порядка 150 участников. На Форуме организуют концерт, выставку-ярмарку.