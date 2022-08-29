Общество 29.08.2022 в 11:34

День знаний — стресс для каждого пятого родителя

Четверо из десяти работающих планируют отпрашиваться или брать выходной, чтобы проводить ребенка в школу
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Текст: Номер один
День знаний — стресс для каждого пятого родителя
Матери испытывают стресс 1 сентября вдвое чаще отцов, а 45% работающих родителей будут брать отпуска и отгулы, чтобы присутствовать на праздничных линейках, сообщает результаты своего опроса SuperJob. В преддверии Дня знаний в нем приняли участие родители школьников и представители работодателей из всех округов страны.

Каждый пятый родитель признался, что испытывает стресс перед 1 сентября в связи с началом учебного года (22%).  Как и в прошлом году, 25% трудоустроенных родителей школьников планируют взять 1 сентября день отпуска или за свой счет, чтобы проводить ребенка на школьную линейку. Еще 20% собираются отпроситься на полдня.

Матери тревожатся и планируют сопровождать детей на линейку чаще отцов. Молодые родители — чаще более опытных. Те, в чьих семьях подрастают ученики 1—5 классов, — чаще родителей обучающихся в 6—11 классах. 

Согласно опросу работодателей, 4 из 10 российских компаний предоставляют родителям школьников выходной день 1 сентября: 19% официально, 24% — неофициально.

Кстати, в Госдуме снова обсуждается идея сделать 1 сентября выходным днем. На сей раз с такой инициативой в Минтруд обратился депутат от «Единой России» Султан Хамзаев. По его словам, для многих россиян 1 сентября становится «настоящей эстафетой», когда родителям нужно подготовить ребенка к школе, успеть на работу и отметить праздник. А выходной поможет «уделить больше внимания своему ребенку, и не только первокласснику».
Предложения сделать 1 сентября выходным в разных вариантах звучали и ранее. Например, хотя бы для тех родителей, чей ребенок идет в первый класс. Минтруд их не поддерживал, напоминает BFM.Ru.

А вот губернатор Ульяновской области на прошлой неделе подписал распоряжение, по которому 1 сентября родители школьников младших классов получат полноценный выходной. Но это коснется только части работающего населения — членов правительства региона, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций.

Легальными же пока остаются следующие пути, объясняет юрист SuperJob.

Вариант №1: использовать законный выходной, если вы донор

Если вы являетесь донором, сдаете кровь или ее компоненты, то у вас, согласно закону, есть дополнительный оплачиваемый выходной день. Вы можете совершенно свободно использовать его в любое время, в том числе и 1 сентября.

Вариант №2: в вашей компании предусмотрена возможность взять выходной

Да, День знаний по закону не является нерабочим праздничным днем, однако это не мешает вашему работодателю пойти навстречу своим работникам и предоставить родителям дополнительный выходной в этот день.  Такую гарантию сегодня предусматривают многие работодатели. Она может быть установлена вашим трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или другими внутренними документами. Спросите у работодателя, есть ли в вашей организации такая гарантия, и, если есть, уточните, как ею воспользоваться. Обычно достаточно подать заявление и подтвердить, что у вас есть ребенок школьного возраста или ребенок, который идет в первый класс.  Но обратите внимание, что устанавливать выходной 1 сентября для работников-родителей — это право, а не обязанность работодателя. Если в вашей организации этого не предусмотрено, нужно будет искать иные варианты.

Вариант №3: взять отпуск — оплачиваемый или за свой счет

Распространенная практика — написать работодателю заявление на отпуск 1 сентября без сохранения заработной платы. Если работодатель не против, то на этот день вы будете освобождены от работы, но по итогу месяца немного потеряете в заработной плате.  Также можно приурочить к Дню знаний ваш ежегодный оплачиваемый отпуск. Если по графику отпусков он запланирован в другой период, попросите работодателя перенести его или разделить на части. Одну из частей отпуска используйте 1 сентября.

Учтите, что делить отпуск на части можно только с согласия работника, а перенести его на другой период — только с согласия работодателя. Но если вы относитесь к льготной категории (например, являетесь многодетным родителем), то можете взять отпуск в любое удобное для вас время.

Вариант №4: получить отгул за работу в выходной день или сверхурочно

Если работодатель привлекал или собирается привлечь вас к работе в выходной день или к сверхурочной работе, то вместо повышенной оплаты можно выбрать дополнительный день отдыха. Используйте его 1 сентября и проведите День знаний вместе с детьми. Однако в случае со сверхурочной работой обмен будет эквивалентным: если вы отработали сверхурочно только 2 часа, то вы и получите 2 часа отдыха.

Фото: «Номер один»
Теги
образование День знаний родители

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