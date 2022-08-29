Общество 29.08.2022 в 11:56

«Аврора» перевезла 200-тысячного пассажира в 2022 году

Единая дальневосточная авиакомпания подарила иркутянке сертификат на бесплатный пролет по любому маршруту своей сети
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«Аврора» перевезла 200-тысячного пассажира в 2022 году
Единая дальневосточная авиакомпания перевезла 200-тысячного пассажира в 2022 году. Им стала жительница Иркутска Юлия Лебедева, которая 28 августа рейсом HZ 4609 вылетела из Южно-Сахалинска в Петропавловск-Камчатский, сообщила пресс-служба полпреда президента РФ в ДФО.

Во время регистрации на рейс 200 000 пассажира торжественно поздравило руководство авиакомпании и подарило Юлии памятный сертификат на бесплатный пролет по любому маршруту единой дальневосточной авиакомпании и модель самолета «Авроры».

Рейс из островной столицы в Петропавловск-Камчатский является одним из самых востребованных и популярных социально значимых рейсов и выполняется с 26 июля 2021 года. Согласно статистике авиакомпании, с начала выполнения рейса на данном направлении было перевезено 7374 пассажира и выполнено 197 рейсов.

Благодаря программе федерального субсидирования стоимость авиабилета остается доступной для населения - от 2 тыс рублей в одну сторону.

«Единая дальневосточная авиакомпания «Аврора» создана в соответствии с поручением Президента Российской Федерации. Главная задача авиакомпании – работать в интересах наших граждан, обеспечить транспортную связанность и доступность регионов Дальнего Восток, для которых авиаперевозки имеют жизненное, стратегическое значение. «Аврора» должна работать эффективно и бесперебойно. Люди должны получать качественные услуги авиакомпании, перелёты должны быть комфортными, а маршрутная сеть должна развиваться и дальше», – отметил вице-премьер – полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Социально значимые рейсы выполняются в соответствии с планами единой дальневосточной авиакомпании, созданной по поручению президента России Владимира Путина с целью повысить транспортную доступность всех регионов Дальнего Востока и обеспечить авиасообщением сотни населенных пунктов.

АО «Авиакомпания «Аврора» образовано в 2013 году и является крупнейшим и динамично развивающимся авиаперевозчиком на Дальнем Востоке. Парк воздушных судов «Авроры» насчитывает 19 самолетов: восемь среднемагистральных Airbus А319, восемь DHC-8 и три внутрирегиональных самолёта DHC-6. В 2021 году по поручению президента РФ Владимира Путина на базе АО «Авиакомпания «Аврора» создана Единая дальневосточная авиакомпания с интеграцией региональных авиакомпаний - Хабаровские авиалинии, Авиакомпания Якутия, Полярные авиалинии, Камчатское авиапредприятие, ЧукотАвиа, принадлежащих соответствующим регионам ДФО.

Фото: dfo.gov.ru
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авиация перевозчик Аврора

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