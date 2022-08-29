Общество 29.08.2022 в 12:08
Житель Бурятии нечаянно убил себя бензопилой
Вероятно, мужчина пытался запустить двигатель на весу, держа пилу одной рукой за рукоять, а другой дергал трос стартера
Текст: Номер один
В Бурятии в воскресенье днем во дворе одного из домов в селе Никольск Кабанского района было обнаружено тело 46-летнего мужчины с рвано-резаной раной шеи. Рядом с телом лежала бензиновая пила, с которой мужчина работал по хозяйству. По этому факту проводится доследственная проверка, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.
По предварительным данным, днем мужчина вышел во двор дома, где при помощи цепной бензиновой пилы стал готовить дрова, а также выполнял другую работу по хозяйству. По характеру и механизму образования, смертельное повреждение он мог получить, когда в очередной раз заводил пилу. При этом, вероятно, мужчина пытался запустить двигатель на весу, держа пилу одной рукой за рукоять, а другой дергал трос стартера. Когда пила завелась, при возвратном движении работающим цепным механизмом он случайно задел шею. Рана оказалась глубокой, пересекла крупную артерию, отчего мужчина скончался на месте происшествия.
В настоящее время проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия.
К сожалению, происшествия, связанные с получением людьми в быту повреждений при работе с электро- или бензоинструментами нередки, в том числе, со смертельным исходом. Многие из таких случаев связаны с нарушением правил безопасности при использовании различных пил с дисковыми или цепными механизмами, углошлифовальных машин и других режущих инструментов. Следственное управление призывает граждан не пренебрегать техникой безопасности при производстве подобных работ и неукоснительно соблюдать инструкции по использованию того или иного инструмента.
Фото: buryatia.sledcom.ru
По предварительным данным, днем мужчина вышел во двор дома, где при помощи цепной бензиновой пилы стал готовить дрова, а также выполнял другую работу по хозяйству. По характеру и механизму образования, смертельное повреждение он мог получить, когда в очередной раз заводил пилу. При этом, вероятно, мужчина пытался запустить двигатель на весу, держа пилу одной рукой за рукоять, а другой дергал трос стартера. Когда пила завелась, при возвратном движении работающим цепным механизмом он случайно задел шею. Рана оказалась глубокой, пересекла крупную артерию, отчего мужчина скончался на месте происшествия.
В настоящее время проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия.
К сожалению, происшествия, связанные с получением людьми в быту повреждений при работе с электро- или бензоинструментами нередки, в том числе, со смертельным исходом. Многие из таких случаев связаны с нарушением правил безопасности при использовании различных пил с дисковыми или цепными механизмами, углошлифовальных машин и других режущих инструментов. Следственное управление призывает граждан не пренебрегать техникой безопасности при производстве подобных работ и неукоснительно соблюдать инструкции по использованию того или иного инструмента.
Фото: buryatia.sledcom.ru