Общество 29.08.2022 в 12:08

Житель Бурятии нечаянно убил себя бензопилой

Вероятно, мужчина пытался запустить двигатель на весу, держа пилу одной рукой за рукоять, а другой дергал трос стартера
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Текст: Номер один
Житель Бурятии нечаянно убил себя бензопилой
В Бурятии в воскресенье днем во дворе одного из домов в селе Никольск Кабанского района было обнаружено тело 46-летнего мужчины с рвано-резаной раной шеи. Рядом с телом лежала бензиновая пила, с которой мужчина работал по хозяйству. По этому факту проводится доследственная проверка, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

По предварительным данным, днем мужчина вышел во двор дома, где при помощи цепной бензиновой пилы стал готовить дрова, а также выполнял другую работу по хозяйству. По характеру и механизму образования, смертельное повреждение он мог получить, когда в очередной раз заводил пилу. При этом, вероятно, мужчина пытался запустить двигатель на весу, держа пилу одной рукой за рукоять, а другой дергал трос стартера. Когда пила завелась, при возвратном движении работающим цепным механизмом он случайно задел шею. Рана оказалась глубокой, пересекла крупную артерию, отчего мужчина скончался на месте происшествия.  

В настоящее время проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия.

К сожалению, происшествия, связанные с получением людьми в быту повреждений при работе с электро- или бензоинструментами нередки, в том числе, со смертельным исходом. Многие из таких случаев связаны с нарушением правил безопасности при использовании различных пил с дисковыми или цепными механизмами, углошлифовальных машин и других режущих инструментов. Следственное управление призывает граждан не пренебрегать техникой безопасности при производстве подобных работ и неукоснительно соблюдать инструкции по использованию того или иного инструмента.      

Фото: buryatia.sledcom.ru
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инцидент самоубийство несчастный случай

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