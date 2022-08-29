Житель Бурятии нечаянно убил себя бензопилой

В Бурятии в воскресенье днем во дворе одного из домов в селе Никольск Кабанского района было обнаружено тело 46-летнего мужчины с рвано-резаной раной шеи. Рядом с телом лежала бензиновая пила, с которой мужчина работал по хозяйству. По этому факту проводится доследственная проверка, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.По предварительным данным, днем мужчина вышел во двор дома, где при помощи цепной бензиновой пилы стал готовить дрова, а также выполнял другую работу по хозяйству. По характеру и механизму образования, смертельное повреждение он мог получить, когда в очередной раз заводил пилу. При этом, вероятно, мужчина пытался запустить двигатель на весу, держа пилу одной рукой за рукоять, а другой дергал трос стартера. Когда пила завелась, при возвратном движении работающим цепным механизмом он случайно задел шею. Рана оказалась глубокой, пересекла крупную артерию, отчего мужчина скончался на месте происшествия.В настоящее время проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия.К сожалению, происшествия, связанные с получением людьми в быту повреждений при работе с электро- или бензоинструментами нередки, в том числе, со смертельным исходом. Многие из таких случаев связаны с нарушением правил безопасности при использовании различных пил с дисковыми или цепными механизмами, углошлифовальных машин и других режущих инструментов. Следственное управление призывает граждан не пренебрегать техникой безопасности при производстве подобных работ и неукоснительно соблюдать инструкции по использованию того или иного инструмента.Фото: buryatia.sledcom.ru