Общество 29.08.2022 в 12:15

Линейки 1 сентября пройдут в Улан-Удэ в 10 часов утра

Учебный год вновь начнется в антикоронавирусном режиме
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Текст: Петр Санжиев
Линейки 1 сентября пройдут в Улан-Удэ в 10 часов утра
pixabay.com
В Улан-Удэ власти рекомендовали школам провести торжественные линейки 1 сентября в 10 часов утра, но окончательный час определят сами школы. Учеба начнется очно, но с измерением температуры, рециркуляторами и т. д.

На подготовку к новому школьному учебному году в Улан-Удэ было затрачено 504 млн рублей. По словам представителей муниципального комитета по образованию, все 58 общеобразовательных школ готовы возобновить учебный процесс.

Аварийное здание школы №9, 1939 года постройки, открыто не будет. Большинство детей, около 750 учеников, будут обучаться в пристрое к школе - в три потока. Остальные 250 перейдут в здание школы №1, которое находится невдалеке. Закрытая школа №38 в районе "плодовки" на Верхней Березовке станет обучать детей на площадях школы №64. Школу ждет капитальный ремонт. 

Кстати, по федеральной программе капремонта школ были отремонтированы две школы города - в Сосновом бору и на Комушке.
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