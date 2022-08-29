Линейки 1 сентября пройдут в Улан-Удэ в 10 часов утра

В Улан-Удэ власти рекомендовали школам провести торжественные линейки 1 сентября в 10 часов утра, но окончательный час определят сами школы. Учеба начнется очно, но с измерением температуры, рециркуляторами и т. д.На подготовку к новому школьному учебному году в Улан-Удэ было затрачено 504 млн рублей. По словам представителей муниципального комитета по образованию, все 58 общеобразовательных школ готовы возобновить учебный процесс.Аварийное здание школы №9, 1939 года постройки, открыто не будет. Большинство детей, около 750 учеников, будут обучаться в пристрое к школе - в три потока. Остальные 250 перейдут в здание школы №1, которое находится невдалеке. Закрытая школа №38 в районе "плодовки" на Верхней Березовке станет обучать детей на площадях школы №64. Школу ждет капитальный ремонт.Кстати, по федеральной программе капремонта школ были отремонтированы две школы города - в Сосновом бору и на Комушке.