Общество 29.08.2022 в 13:00

Отопительный сезон в Улан-Удэ начнется через неделю

Такое распоряжение дал градоначальник
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Текст: Константин Воронов
Отопительный сезон в Улан-Удэ начнется через неделю
Отопительный сезон в Улан–Удэ начнется в следующий понедельник, 5 сентября. Распоряжение об этом подписал мэр города Игорь Шутенков.

«До 5 сентября руководители городских предприятий, организаций, учреждений, являющихся потребителями тепловой энергии, должны подготовить объекты к началу отопительного сезона. ТГК-14, Улан-Удэнский авиационный завод, Улан-Удэстальмост, ООО «Строительная индустрия», ООО «Тепловые энергетические системы» и другие предприятия должны обеспечить готовность ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, своих котельных и тепловых сетей к запуску, а также обеспечить заполнение и подключение систем теплопотребления и всех потребителей», - сообщили в городской администрации.

В свою очередь, организации и предприятия, осуществляющие управление городским жилищным фондом, а также ТСЖ должны подготовить внутридомовые сети с оформлением актов и паспортов готовности к отопительному сезону.

Контроль над исполнением распоряжения возложен на председателя Комитета городского хозяйства Сергея Гашева.

Фото: «Номер один»
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