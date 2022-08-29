Отопительный сезон в Улан-Удэ начнется через неделю

Отопительный сезон в Улан–Удэ начнется в следующий понедельник, 5 сентября. Распоряжение об этом подписал мэр города Игорь Шутенков.«До 5 сентября руководители городских предприятий, организаций, учреждений, являющихся потребителями тепловой энергии, должны подготовить объекты к началу отопительного сезона. ТГК-14, Улан-Удэнский авиационный завод, Улан-Удэстальмост, ООО «Строительная индустрия», ООО «Тепловые энергетические системы» и другие предприятия должны обеспечить готовность ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, своих котельных и тепловых сетей к запуску, а также обеспечить заполнение и подключение систем теплопотребления и всех потребителей», - сообщили в городской администрации.В свою очередь, организации и предприятия, осуществляющие управление городским жилищным фондом, а также ТСЖ должны подготовить внутридомовые сети с оформлением актов и паспортов готовности к отопительному сезону.Контроль над исполнением распоряжения возложен на председателя Комитета городского хозяйства Сергея Гашева.Фото: «Номер один»