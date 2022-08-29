Иркутяне застолбили товарный знак Baikal Natural

Торгово-промышленная палата Восточной Сибири (ТПП ВС) зарегистрировала в РФ, Монголии и Китае региональный товарный знак Baikal Natural, под которым производители Иркутской области могут продвигать свою продукцию. Об этом сообщила пресс-служба Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири.«Президент ТПП ВС Алексей Соболь передал заместителю министра сельского хозяйства Иркутской области Марине Кожариной свидетельства о регистрации регионального товарного знака Иркутской области Baikal Natural в трех странах - Российской Федерации, Монголии и Китайской Народной Республике. Идея создать региональный товарный знак родилась и была поддержана губернатором Иркутской области в 2019 году, после чего ТПП ВС разработала и зарегистрировала знак Baikal Natural», - говорится в пресс-релизе.Алексей Соболь напомнил, что период регистрационных процессов знака совпал с разгаром пандемии Covid-19, когда вся мировая выставочная отрасль была практически заморожена. Однако в последние полгода эта деятельность оживляется. Адаптируются региональные производители и к работе в условиях жестких санкционных ограничений, ищут для своей продукции новые рынки: «Очень важно, чтобы знак Baikal Natural постоянно работал на нас. Торгово-промышленная палата со своей стороны приложила к этому максимум усилий. Приглашаю членов Клуба экспортеров рассмотреть для своей продукции возможность использования знака Baikal Natural».По словам Марины Кожариной, знак Baikal Natural – способ иллюстрирования многоотраслевого экспортного потенциала Иркутской области: «Не только сельское хозяйство, но и лесной комплекс, и наши услуги в сфере здравоохранения и образования также обладают экспортным потенциалом. Сегодня произошло замечательное событие. Вскоре мы до всех предприятий доведем информацию, как инициировать путь для получения данного товарного знака», - отметила заместитель министрЗнак представляет собой голубой цветок. Количество лепестков в цветке соотносится с количеством отраслей экономики Иркутской области, которые могут поставлять продукцию на внешние рынки. Буквы Baikal Natural выполнены в синем и зеленом цвете. Синий символизирует Байкал, зеленый - природу.В ближайшее время региональный Минсельхоз доведет до производителей информацию о том, как получить товарный знак. Продвижение продукции под единым брендом оптимизирует затраты предприятий, добавит региону инвестиционной привлекательности. Право на использование знака включает его размещение на выставочно-ярмарочных мероприятиях, в каталогах и реестрах производителей, в социальных сетях и в презентациях для клиентов.Фото: vs.tpprf.ru