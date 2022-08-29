Общество 29.08.2022 в 14:34

Улан-Удэ принял первый рейс авиакомпании «Россия»

Новый авиаперевозчик будет летать в Красноярск
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Текст: Константин Воронов
Улан-Удэ принял первый рейс авиакомпании «Россия»
Сегодня в аэропорту «Байкал» встретили первый самолет авиакомпании «Россия». Новый для Бурятии перевозчик будет осуществлять рейсы в Красноярск, за счет этого увеличится частота рейсов в этот город. До настоящего времени перелеты по этому направлению выполняла только авиакомпания «Якутия» в рамках масштабной программы субсидирования социально значимых маршрутов Дальнего Востока.

Как сообщили в Минтрансе Бурятии, рейсы в этом направлении пользуются высоким спросом у жителей республики. Борт авиакомпании «Россия» из Красноярска пришел с более чем 90% загрузкой и улетает полностью заполненным.

«В последнее время мы зафиксировали увеличение пассажиропоток в этом направлении. С начала года в Красноярск из Улан-Удэ у нас выполнялось два рейса в неделю. Теперь же с приходом нового перевозчиков количество рейсов увеличивается до 5 раз», - сообщил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

Фото: Минтранс Бурятии
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