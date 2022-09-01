Общество 01.09.2022 в 07:00

Спикер Хурала поздравил жителей Бурятии с Днем знаний

Уважаемые педагогические работники, учащиеся! Уважаемые земляки!
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Спикер Хурала поздравил жителей Бурятии с Днем знаний
От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю вас с Днем знаний!

Начало нового учебного года – важное событие в жизни каждой семьи. В этот день мы провожаем детей в школу, благодарим наших педагогов.

Главой Республики Бурятия, депутатами Народного Хурала, правительством республики, органами муниципальной власти многое делается для развития системы образования. Создаются современные условия обучения и воспитания: строятся новые школы, реализуются интересные проекты, увеличивается количество кружков, улучшается материально-техническая база школ.

Мы по праву гордимся талантами наших школьников. Учащиеся Бурятии успешно выступают на различных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях всероссийского и международного уровней, показывают высокие результаты по единому государственному экзамену.

Теплые слова напутствий мы адресуем нашим первоклассникам, которые сегодня впервые пришли на праздничную «линейку», а уже завтра у них начнется новая интересная и насыщенная школьная жизнь.

В этот день мы благодарим всех работников системы образования за преданность делу, за жизненную мудрость, душевное тепло и любовь, которые они дарят своим ученикам.

Желаем школьникам и студентам, педагогам и родителям вдохновения и удачи, радости от побед, больших успехов в труде и в творчестве.

Эрдэм ухаанай һайндэрөөр буряадайнгаа багшанарые, һурагшадые, гэртэхиниие амаршалнаб! Һуралсалай шэнэ жэлэй эхилхэдэ, гэр бүлэ бүхэндэ харюусалгатай хаһа ерэбэ. Үхибүүднай һайнаар амаржа, һургуулидаа шэнэ хүсэтэйгөөр, ухаан бодолтойгоор эрдэм мэдэсэ шудалхаяа ошобо гээшэ. Һуралсалдаа амжалтануудые туйлажа, элүүр энхэ, зол жаргалтай ябахыень хүсэнэб!

Председатель Народного Хурала Республики Бурятия В.А. Павлов
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поздравление хурал 1 сентября

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