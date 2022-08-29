В Улан-Удэ планируется начать отключение летнего водопровода с 19 сентября

С 19 сентября городской «Водоканал» планирует начать отключение улан-удэнцев от летнего водопровода, сообщили в городской администрации. Расчетная продолжительность поливочного сезона составляет 124 дня. В этом году он начался 15 мая. Однако, до наступления ночных минусовых температур, летний водопровод у горожан необходимо ограничить.По словам специалистов, горожанам также нужно проявить бдительность и заранее проверить на своих участках состояние труб временного водопровода для того, чтобы избежать возникновения порывов при последующем подключении воды.«Отключенный с наступлением осени водопровод начнет свою работу с приходом весны. Для того, чтобы в будущем не возникло проблем, когда у дачников начнутся посадки огорода, рекомендуем слить остатки воды из системы заранее, пока она ещё не успела замёрзнуть в трубопроводе», - отмечают в «Водоканале».Напомним, всего в этом году к летнему водопроводу было подключено свыше 1400 лицевых счетов, а это примерно 12 тысяч абонентов.Стоимость услуг по включению летнего водопровода и его отключению после завершения сезона для одного двора составляет 515,53 руб. Завершить отключение планируется до конца сентября.Фото: ulan-ude-info.ru