Общество 29.08.2022 в 16:57

В Улан-Удэ планируется начать отключение летнего водопровода с 19 сентября

В этом году к летнему водопроводу было подключено свыше 1400 лицевых счетов – примерно 12 тыс абонентов

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В Улан-Удэ планируется начать отключение летнего водопровода с 19 сентября
С 19 сентября городской «Водоканал» планирует начать отключение улан-удэнцев от летнего водопровода, сообщили в городской администрации.  Расчетная продолжительность поливочного сезона составляет 124 дня. В этом году он начался 15 мая. Однако, до наступления ночных минусовых температур, летний водопровод у горожан необходимо  ограничить.  

По словам специалистов, горожанам также нужно проявить бдительность и заранее проверить на своих участках состояние труб временного водопровода для того, чтобы избежать возникновения порывов при последующем подключении воды.

«Отключенный с наступлением осени водопровод начнет свою работу с приходом весны. Для того, чтобы в будущем не возникло проблем, когда у дачников начнутся посадки огорода, рекомендуем слить остатки воды из системы заранее, пока она ещё не успела замёрзнуть в трубопроводе»,  - отмечают  в «Водоканале».

Напомним, всего в этом году к летнему водопроводу было подключено свыше 1400 лицевых счетов, а это примерно 12 тысяч абонентов.

Стоимость услуг по включению летнего водопровода и его отключению после завершения  сезона для одного двора составляет 515,53 руб. Завершить отключение планируется до конца сентября.

Фото: ulan-ude-info.ru

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