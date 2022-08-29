В горсовете Улан-Удэ прошло заседание комиссии по депутатской этике

29 августа в горсовете Улан-Удэ состоялось предварительное рассмотрение вопроса, касающегося депутата Александра Мельникова.Напомним, в начале августа появилась информация о том, что депутат горсовета Александр Мельников на своей страничке в социальных сетях выложил видео, на котором его автомобиль движется по кромке озера Байкал.На комиссии по мандатам, регламенту и депутаткой этике депутат Мельников подтвердил, что за рулем машины находился другой человек.- На сегодняшний день компетентные органы проводят проверку по данному факту, - пояснил комиссии депутат Мельников.Рассмотрение инцидента назначено в Росприроднадзоре.«Как доложил председатель комиссии Александр Иринчеев, 23 августа от Улан-Удэнского горсовета был направлен запрос в Межрегиональное управление Росприроднадзора для получения информации о результатах проверки. Данный вопрос находится на контроле у комиссии по мандатам, регламенту и депутаткой этике Улан-Удэнского городского Совета депутатов», - сообщили в пресс-службе горсовета.Фото: горсовет Улан-Удэ