Общество 29.08.2022 в 17:16
В горсовете Улан-Удэ прошло заседание комиссии по депутатской этике
Рассматривался вопрос о депутате Александре Мельникове
Текст: Иван Иванов
29 августа в горсовете Улан-Удэ состоялось предварительное рассмотрение вопроса, касающегося депутата Александра Мельникова.
Напомним, в начале августа появилась информация о том, что депутат горсовета Александр Мельников на своей страничке в социальных сетях выложил видео, на котором его автомобиль движется по кромке озера Байкал.
На комиссии по мандатам, регламенту и депутаткой этике депутат Мельников подтвердил, что за рулем машины находился другой человек.
- На сегодняшний день компетентные органы проводят проверку по данному факту, - пояснил комиссии депутат Мельников.
Рассмотрение инцидента назначено в Росприроднадзоре.
«Как доложил председатель комиссии Александр Иринчеев, 23 августа от Улан-Удэнского горсовета был направлен запрос в Межрегиональное управление Росприроднадзора для получения информации о результатах проверки. Данный вопрос находится на контроле у комиссии по мандатам, регламенту и депутаткой этике Улан-Удэнского городского Совета депутатов», - сообщили в пресс-службе горсовета.
Фото: горсовет Улан-Удэ
Напомним, в начале августа появилась информация о том, что депутат горсовета Александр Мельников на своей страничке в социальных сетях выложил видео, на котором его автомобиль движется по кромке озера Байкал.
На комиссии по мандатам, регламенту и депутаткой этике депутат Мельников подтвердил, что за рулем машины находился другой человек.
- На сегодняшний день компетентные органы проводят проверку по данному факту, - пояснил комиссии депутат Мельников.
Рассмотрение инцидента назначено в Росприроднадзоре.
«Как доложил председатель комиссии Александр Иринчеев, 23 августа от Улан-Удэнского горсовета был направлен запрос в Межрегиональное управление Росприроднадзора для получения информации о результатах проверки. Данный вопрос находится на контроле у комиссии по мандатам, регламенту и депутаткой этике Улан-Удэнского городского Совета депутатов», - сообщили в пресс-службе горсовета.
Фото: горсовет Улан-Удэ
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