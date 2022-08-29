Общество 29.08.2022 в 17:16

В горсовете Улан-Удэ прошло заседание комиссии по депутатской этике

Рассматривался вопрос о депутате Александре Мельникове
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Текст: Иван Иванов
В горсовете Улан-Удэ прошло заседание комиссии по депутатской этике
29 августа в горсовете Улан-Удэ состоялось предварительное рассмотрение вопроса, касающегося депутата Александра Мельникова.
 
Напомним, в начале августа появилась информация о том, что депутат горсовета Александр Мельников на своей страничке в социальных сетях выложил видео, на котором его автомобиль движется по кромке озера Байкал.
 
На комиссии по мандатам, регламенту и депутаткой этике депутат Мельников подтвердил, что за рулем машины находился другой человек.

- На сегодняшний день компетентные органы проводят проверку по данному факту, - пояснил комиссии депутат Мельников.  
 
Рассмотрение инцидента назначено в Росприроднадзоре.
 
«Как доложил председатель комиссии Александр Иринчеев, 23 августа от Улан-Удэнского горсовета был направлен запрос в Межрегиональное управление Росприроднадзора для получения информации о результатах проверки. Данный вопрос находится на контроле у комиссии по мандатам, регламенту и депутаткой этике Улан-Удэнского городского Совета депутатов», - сообщили в пресс-службе горсовета.

Фото: горсовет Улан-Удэ
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