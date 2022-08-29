Общество 29.08.2022 в 18:10

В Улан-Удэ открыли новый корпус детсада «Калинка»

Глава Бурятии: «В этом году в республике начинается строительство еще 14 детсадов»
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В Улан-Удэ открыли новый корпус детсада «Калинка»
В Бурятии в 2022 году начинается строительство 14 детских садов. Об этом глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил на открытии детского сада, построенного в рамках нацпроекта «Демография».  
На строительство и оборудование нового корпуса детского сада №96 "Калинка" из бюджета направлено более 414,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства республики.

«Радует, что у наших детей появляются новые возможности: хорошие детские сады, хорошие условия. Здесь, в хороших условиях и воспитатели работают. В итоге у детей лучшее образование, лучше настроение и лучшая основа закладывается для дальнейшего развития и учебы в школе, другие пути в жизни открываются. В этом году в республике начинается строительство еще 14 детских садов. Решение о выделении средств на строительство принято правительством России. В республике в настоящее время строится 17 школ, а в следующем году начнется строительство еще 5 школ, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.  Глава региона добавил, что в этом году в Бурятии проводится капитальный ремонт 55 школ по программе, запущенной по решению президента России.

Особенностью детского сада «Калинка» является статус международной стажировочной площадки. Образовательная деятельность основана на использовании трилингвальной системы дошкольного образования, включающей изучение русского, бурятского и английского языков.

«Я - жена военнослужащего, поэтому мы очень много перемещались по России, очень много городов сменили. Наш старший сын сменил множество детских садов в разных городах, нам есть с чем сравнить. Когда мы увидели, какой современный детский садик строится, который соответствует всем требованиям, и в котором продумано все до мелочей, конечно, мы хотели попасть в такой чудный детский сад. Очень радостно, что в нашей стране стали строить такие современные детские сады», - делится впечатлениями мама воспитанницы детского сада Юлия.

В детском саду организовано 14 детских групп для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. В новом двухэтажном корпусе есть все для комфортного пребывания детей: раздевалки, игровые зоны, спальни, столовые, санитарные узлы. Дети будут учиться в музыкальном зале, зале для физкультурных занятий и в кабинете логопеда.

Фото: egov-buryatia.ru
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