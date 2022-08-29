Чиновники Бурятии – резерв для Москвы

Департамент кадров правительства России завершил формирование итогового списка госслужащих, включенных в федеральный резерв управленческих кадров. Из Бурятии в состав управленческих кадров включено пять человек, сообщили в пресс-службе правительства республики.Федеральный резерв управленческих кадров - база данных высокопрофессиональных и перспективных сотрудников федеральных органов исполнительной власти, государственных органов субъектов РФ, а также государственных корпораций и организаций, перечень которых определяется правительством Российской Федерации, рекомендованных в установленном порядке руководителем («первым лицом») соответствующего органа и организации. Федеральный резерв управленческих кадров состоит из трех уровней:• высший уровень резерва - руководящий состав государственных органов федерального и регионального уровней, а также государственных корпораций и организаций;• базовый уровень резерва - руководители среднего уровня государственных органов федерального и регионального уровней, а также государственных корпораций и организаций;• перспективный уровень резерва - государственные гражданские служащие, а также сотрудники государственных корпораций и организаций в возрасте до 35 летПоздняков Валерий Анатольевич – заместитель министра образования и науки Республики Бурятия – председатель Комитета общего и дополнительного образования;Сандакова Наталья Юрьевна – первый заместитель министра образования и науки Республики Бурятия – председатель Комитета по науке и профессиональному образованию;Унгаев Алексей Абрамович – первый заместитель министра промышленности, торговли и инвестиций Республики Бурятия – председатель Комитета по развитию промышленности;Смоляк Ирина Владимировна заместитель руководителя администрации главы и правительства Республики Бурятия по проектному управлению – председатель Комитета по проектному управлению;Доржиева Ирина Нимажаповна – заместитель руководителя администрации главы и правительства Республики Бурятия по информационной политике связям с общественностью – председатель Комитета по информационной политике.Аюрова Жанна Гармаевна – начальник отдела медицинской помоши детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения Республики Бурятия;Будацыренов Владимир Валерьевич – заместитель председателя Комитета – начальник отдела бюджетного планирования и целевых программ Министерства культуры Республики БурятияДармаев Цырен Александрович – консультант Комитета по проектному управлению администрации главы и правительства республики;Норбоев Александр Владимирович – консультант Комитета по проектному управлению администрации главы и правительства республики;Доброва Татьяна Владимировна – начальник отдела развития строительного комплекса Министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия;Дамдинова Анжелика Валерьевна – заместитель начальника отдела расходов реального сектора экономики Министерства финансов Республики Бурятия;Доржиева Елена Дондок-Жалсановна – начальник отдела лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Республики БурятияЦыбиков Евгений Александрович – председатель Комитета развития сельских территорий и инвестиций Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия;Цыремпилова Лариса Александровна – Заместитель председателя комитета реализации программ капитального строительства – начальник отдела реализации программ капитального строительства Министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия.Фото: government.ru