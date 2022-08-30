1 сентября в Улан-Удэ не будут продавать алкоголь

В Улан-Удэ в День знаний 1 сентября будет действовать запрет на розничную продажу алкогольной продукции, сообщили в мэрии города.Напомним, в Бурятии не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 21:00 до 9:00, а также в дни проведения Последнего звонка, Международного дня защиты детей, Сурхарбана, Дня города (района), Дня знаний. Исключение составляет розничная продажа алкогольной продукции предприятиями общественного питания.Размеры штрафов за нарушение правил розничной продажи алкоголя составляют от 20 до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 300 тысяч рублей для юридических лиц.Фото: «Номер один»