В Улан-Удэ запущена линия по производству экологичного утеплителя - эковаты

Строительная компания «Сокол» запустила в Улан-Удэ новое оборудование, на котором изготавливается экологичный строительный утеплитель под брендом «Эковата 03»,сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Это натуральный утеплитель, который состоит на 81% из целлюлозы с добавлением борной кислоты в качестве антисептика и антиперена. В понедельник, 29 августа, новое производство проинспектировали Глава Бурятии Алексей Цыденов, мэр города Игорь Шутенков, профильные министры и экологи.







Компания «Сокол» начала производить эковату в 2010 году. Мощность старого оборудования составляла 150 кг/час. За месяц производилось 25 тонн утеплителя. За прошлый год произведено 300 тонн продукции. За первое полугодие 2022 года - 150 тонн. Новое оборудование имеет мощность в 450 кг/час. В планах увеличить месячную выработку до 75 тонн утеплителя, а также увеличить штат сотрудников с 16 до 25 человек.

«Предприятие решает целый комплекс вопросов. Технология, которая используется здесь, позволяет, во-первых, пускать во вторичный оборот отходы - макулатуру, то есть не уничтожать, не забивать полигоны, не создавать пожароопасные ситуации на тех же свалках, а производить нужную продукцию. Во-вторых, это утеплитель: высокого качества, низкой стоимости, пожаробезопасен, экологичен. У него есть полный набор качеств, который нужен для хорошего дома. В-третьих, этот стройматериал местного производства и доступен по цене», - выделил несколько преимуществ нового производства глава Бурятии.



Производственный комплекс развернулся на площади всего 12 кв метров. При этом объем производства новой линии может закрыть потребность республики в строительном утеплителе.



В 2022 году центр «Мой бизнес» оказал предприятию господдержку при получении сертификации на продукцию. В ближайшее время компания будет претендовать на субсидию по линии минпромторга - компенсацию части затрат на новую линию.





«Наш город попал в список участников-городов федерального проекта «Чистый воздух», и мы будем делать все, чтобы переходить на электроотопление. Нам важно сделать так, чтобы дома были энергоэффективными. Чтобы как можно меньше тепла уходило через печку, трубу, окна, двери, стены. Эковата - экологически чистый продукт - производится на территории Улан-Удэ. Я считаю, это замечательный продукт», - подчеркнул мэр столицы Бурятии Игорь Шутенков.

Ежемесячная потребность предприятия в макулатуре - 60-80 тонн. Для этого будет организован прием макулатуры всех видов от предприятий и граждан. Подробности на сайте https://www.ecovata03.ru/ и в социальных сетях https://vk.com/ecovata03.

Фото: egov-buryatia.ru