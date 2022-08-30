В Бурятии коронавирус поумерил пыл

Число жителей Бурятии, переболевших COVID-19 за все время пандемии, достигло 143 718. Из них 45% (65 109) приходится на жителей Улан-Удэ. За минувшие сутки прирост заболевших составляет 221 человек (205 накануне). Еще 26 августа прирост достигал почти 450 новых больных.Из выявленных за прошедшие сутки больных – 195 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.Как сообщили в республиканском управлении Ростпотребнадзора, в стационарах сегодня получают лечение 329 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 96. За предыдущие сутки госпитализировано 53 пациента.В отделениях реанимации находится 23 пациентов (из них старше 65 лет – 17, на ИВЛ – 9 пациентов (из них старше 65 – 5), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 1.Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 452 койки: занято – 329, свободно – 123 койки. Занятость коечного фонда составляет 73%.На амбулаторном лечении и наблюдении находится 2 432 человека.Выздоровели от COVID-19 – 137 907 (+47) человек.Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 3050 человек, один скончался за минувшие сутки (старше 65 лет).В Бурятии всего первично привито 506 136 человек (70,3 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 480 821 человек (66,8 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 220 794 человека, завершили - 190 964.Фото: pixabay.com