Общество 30.08.2022 в 11:20

В России активизирована горячая линия по коронавирусу

Число ежедневно выявляемых пациентов с Covid-19 в России растет с середины лета
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В России активизирована горячая линия по коронавирусу
«Ростелеком Контакт-центр» напоминает, что на базе номера 8-800-2000-112 действует общероссийская горячая линия по коронавирусу. Она организована в партнерстве с АНО «Национальные приоритеты» в рамках проекта Стопкоронавирус.РФ — федеральной кампании по информированию населения о Covid-19, мерах профилактики и борьбы с ним. 

Число ежедневно выявляемых пациентов с коронавирусом в России растет с середины лета. За месяц (с 25 июля по 25 августа 2022 года) заболеваемость увеличилась более чем в пять раз, по данным официального портала Стопкоронавирус.РФ. В сложившейся эпидемиологической обстановке необходимо организовать оперативный доступ к актуальной и своевременной информации для граждан.

Специалисты «Ростелеком Контакт-центра» активизировали работу горячей линии, обновили протоколы системы управления знаниями. В круглосуточном режиме операторы отвечают на вопросы граждан о симптомах заболевания, необходимых процедурах при возвращении в РФ из-за рубежа, предоставляют статистику заболевших и выздоровевших. Кроме того, на горячей линии можно записаться на вакцинацию в любом населенном пункте страны. 

«Контакт-центр готов к увеличению трафика обращений по коронавирусу. Все сотрудники, занятые в работе линии, прошли специальную подготовку. Мы учитываем опыт информирования населения в предыдущие “волны” заболеваемости и проводим своевременную актуализацию данных, предоставляемых операторами. В контакт-центр можно позвонить с любыми вопросами, связанными с коронавирусом, и получить квалифицированный ответ. База знаний для операторов сформирована при поддержке Минздрава России и Роспотребнадзора», — подчеркнул Сергей Шишмарев, генеральный директор «Ростелеком Контакт-центр».

В пиковую нагрузку в пандемию к работе привлекались до 500 операторов. Всего за 2020–2021 годы на горячую линию по коронавирусу поступило свыше 5 млн обращений.
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коронавирус Ростелеком

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