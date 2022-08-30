В Бурятии задержан молодой сельчанин, обвиняемый в убийстве местного фермера

В Бурятии 27 августа вечером рядом с сараем на берегу реки Селенги возле села Ганзурино было обнаружено тело 32-летнего мужчины с многочисленными колото-резаными ранениями грудной клетки и других участков тела. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.По подозрению в совершении преступления на месте происшествия задержан 25-летний родственник покойного, с которым они вместе находились на покосе, в день смерти употребляли спиртные напитки и незадолго до происшествия поссорились. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств молодому человеку уже предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.По данным следствия, 8 августа фермер вместе с несколькими родственниками приехал на покос. На участке возле реки Селенги в местности «Омулевка» они построили сарай, в котором проживали, пока заготавливали сено. А 27 августа мужчины не пошли на работу и после полудня принялись распивать спиртные напитки. Под вечер, опьянев, фермер стал резко разговаривать с одним из собутыльников. Молодой человек некоторое время терпел выпады в свою сторону, но затем стал отвечать на оскорбления. Из-за этого между родственниками произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой молодой человек схватил нож и нанес им несколько ударов по телу противника.Фермер, пытаясь спастись, выбежал из сарая. Но обвиняемый почти сразу догнал его и возле стоявшего трактора продолжил наносить удары ножом. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Его тело спустя некоторое время увидел случайный свидетель, отдыхавший поблизости на реке, который позвонил в правоохранительные органы. До приезда следственно-оперативной группы обвиняемый находился в сарае и не пытался скрыться.В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы.Фото: buryatia.sledcom.ru