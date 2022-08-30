Альпинисты убирают опасные камни со скал около ВСЖД

На Восточно-Сибирской железной дороге продолжается комплекс мер по обеспечению безопасного пропуска поездов на участках приближения к скальным откосам, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Одним из видов противокамнепадных мероприятий являются оборочные работы. Сейчас промышленными альпинистами спущено более 1,8 тыс кубометров опасных камней, находящихся на неустойчивых горных склонах. Всего в текущем году специалистами запланировано убрать 4,1 тыс кубометров горной породы, на эти цели ВСЖД направит 55 млн рублей.Профилактические мероприятия регулярно проводятся на скально-обвальных участках, чтобы не допустить перерывов в движении поездов.Фото: unsplash.com