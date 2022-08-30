Общество 30.08.2022 в 12:32
Альпинисты убирают опасные камни со скал около ВСЖД
Более 1,8 тыс кубометров скального грунта убрано для профилактики камнепадов
Текст: Номер один
На Восточно-Сибирской железной дороге продолжается комплекс мер по обеспечению безопасного пропуска поездов на участках приближения к скальным откосам, сообщили в пресс-службе ВСЖД.
Одним из видов противокамнепадных мероприятий являются оборочные работы. Сейчас промышленными альпинистами спущено более 1,8 тыс кубометров опасных камней, находящихся на неустойчивых горных склонах. Всего в текущем году специалистами запланировано убрать 4,1 тыс кубометров горной породы, на эти цели ВСЖД направит 55 млн рублей.
Профилактические мероприятия регулярно проводятся на скально-обвальных участках, чтобы не допустить перерывов в движении поездов.
Фото: unsplash.com
Одним из видов противокамнепадных мероприятий являются оборочные работы. Сейчас промышленными альпинистами спущено более 1,8 тыс кубометров опасных камней, находящихся на неустойчивых горных склонах. Всего в текущем году специалистами запланировано убрать 4,1 тыс кубометров горной породы, на эти цели ВСЖД направит 55 млн рублей.
Профилактические мероприятия регулярно проводятся на скально-обвальных участках, чтобы не допустить перерывов в движении поездов.
Фото: unsplash.com